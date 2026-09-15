Junín: Gobierno extiende estado de emergencia en distritos afectados por sismo de magnitud 5.1

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno publicó un nuevo estado de emergencia que extiende en estado de emergencia diversos distritos tras los graves daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín el pasado sábado 18 de julio.

Decreto Supremo extiende estado de emergencia en Junín

El Poder Ejecutivo oficializó la declaratoria del estado de emergencia en varios distritos de la región Junín tras los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el mes de julio.

La medida fue publicada en una edición del diario oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, con el objetivo de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

"Prorrogar el Estado de Emergencia en los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos de la provincia de Chupaca y en los distritos de Chupuro, Viques y Huacrapuquio de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico", detalla el documento.

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia

¿Por cuánto tiempo se extiende el estado de emergencia?

De acuerdo lo registrado en el Decreto Supremo N° 106-2026-PCM, se precisa que esta extensión se da por sesenta (60) días calendario, a partir del 18 de septiembre de 2026.

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