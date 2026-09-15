Operativo en Machu Picchu: intervienen a extranjero que operaba como guía turístico de manera ilegal

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un ciudadano de nacionalidad checa fue intervenido en la ruta amazónica hacia la ciudadela inca de Machu Picchu por ejercer la labor de guía de turismo sin contar con la acreditación exigida por la normativa peruana. La acción fue llevada a cabo por fiscalizadores de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) de Cusco durante un operativo inopinado de control. La intervención se produjo en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica, uno de los accesos alternos más transitados por los visitantes que se dirigen al Santuario Histórico.

Fiscalización e inicio de procedimientos sancionadores tras operativo

Durante el desarrollo de las acciones de control en la zona, los inspectores de la Gercetur constataron que el ciudadano extranjero, identificado con las iniciales J.O. y de 44 años de edad, se encontraba ofreciendo el servicio de guiado a un grupo de personas. Al solicitársele la documentación reglamentaria, el personal de fiscalización verificó que el individuo carecía del carné oficial y de los permisos correspondientes para ejercer dicha actividad en el país.

Frente a la infracción detectada, los inspectores levantaron el acta respectiva en el lugar e iniciaron un Procedimiento Administrativo Sancionador contra la agencia de viajes responsable de su contratación. El organismo regional busca determinar las responsabilidades administrativas del operador turístico por emplear personal no habilitado legalmente para la atención de visitantes en la ruta.

Asimismo, las autoridades del sector turismo derivaron de forma inmediata los antecedentes del caso ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Gerencia Regional de Trabajo de Cusco. Ambas entidades evaluarán la situación migratoria del ciudadano intervenido y aplicarán las sanciones laborales o administrativas correspondientes según sus competencias legales.

Reincidencia de la informalidad

La intervención de este ciudadano extranjero pone en evidencia una situación de reincidencia en la zona amazónica de acceso a la maravilla del mundo. Este hecho se registra apenas dos semanas después de que una ciudadana de nacionalidad ugandesa fuera intervenida por cometer exactamente la misma infracción en la misma ruta de tránsito turístico.

El acceso por el sector de Hidroeléctrica es frecuentemente monitoreado debido al alto flujo de visitantes independientes que utilizan vías alternativas para llegar al distrito de Machu Picchu Pueblo. Ante ello, la presunta prestación de servicios turísticos al margen de la ley por parte de ciudadanos extranjeros sin autorización formal ha generado una alerta en las autoridades regionales de Cusco.

En ese sentido, el operativo en Machu Picchu refleja el compromiso de las autoridades regionales por erradicar la informalidad en el sector turístico y sancionar drásticamente a las empresas que contraten personal sin la debida acreditación legal.