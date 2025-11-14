Estas galletas fueron retiradas del mercado por contener metal prohibido: Conoce si la tienes en casa

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La alarma respecto a qué se puede consumir aumenta en la población mundial. Cada cierto tiempo se descubren nuevos alimentos con aditivos que son perjudiciales para la salud. Por ello, autoridades sanitarias de Europa han ordenado el retiro del mercado de una famosa marca de galletas. Conoce los detalles en esa nota.

Retiran famosa galleta del mercado

Una conocida marca de galletas consumidas en el mercado español está en la mira de las autoridades sanitarias. Según un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se encontraron pequeñas partículas metálicas en las galletas.

Ante el descubrimiento, la agencia ordenó el retiro de la golosina de las tiendas de supermercado del país por ser dañino al consumo humano.

Se trata de las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda, galletas de naranja con cobertura de chocolate que tendrían moléculas de un metal en uno de sus series. Las autoridades indicaron que la presentación del postre se da en paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815 y fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026.

La información ha sido brindada por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) luego de recibir una al erta comunicada por las autoridades de Madrid. Tras el informe, se retiraron los productos afectados de los puntos de comercio.

Los productos fueron inicialmente distribuidos por las comunidades de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Alerta por alimentos con químicos

La alerta mundial respecto a los alimentos que contienen partículas que no son aptas para el consumo humano se da en diversas partes del mundo. En el anterior caso, el hecho alarmó a la comunidad española, sin embargo, en Perú la situación no es muy lejana.

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, informó este 10 de noviembre la presencia de agroquímicos prohibidos para el consumo humano en el ají amarillo durante sus acciones preventivas en el supermercado Wong del distrito de San Borja.

🚨 #FiscalíaActúa | Fiscalía de Prevención del Delito constató la presencia de agroquímicos prohibidos en el ají amarillo que se vende en un conocido supermercado de San Borja.



🔗 Leer más 👉🏼 https://t.co/c7Q7ZOckse pic.twitter.com/IFCR4e8R2c — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 10, 2025

También se indicó que la papaya y la cebolla china contenían agroquímicos que exceden el límite máximo de residuos. La Fiscalía reiteró que el carbofuran está considerados como uno de los agroquímicos considerados de alta peligrosidad, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con la finalidad de prevenir delitos contra la salud pública, países como España y Perú deben continuar con el muestro de alimentos frescos o preparados para determinar la calidad de estos.

Por tal razón, las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda fueron retiradas del mercado debido a que contenían a moléculas de un metal prohibido para el consumo humano.