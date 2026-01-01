Paolo Guerrero: Capitán histórico cumple 42 años HOY 1 de enero y demuestra que aún tiene goles por dar

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un cumpleaños con historia. El 1 de enero de 1984 nació en Chorrillos José Paolo Guerrero Gonzales, quien con el tiempo se convertiría en el máximo goleador histórico de la selección peruana. Hoy, al cumplir 42 años, el "Depredador" sigue siendo un símbolo de perseverancia y liderazgo en el fútbol nacional.

Su trayectoria internacional comenzó en Europa, debutando en el Bayern de Múnich en 2004 y luego en el Hamburgo SV, donde se consolidó como delantero de élite.

Más adelante brilló en Sudamérica con el Corinthians, donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2012, y con el Flamengo, antes de pasar al Internacional de Porto Alegre y al Avaí. En todos esos clubes dejó huella por su capacidad goleadora y su carácter competitivo.

Paolo Guerrero en el Bayern de Múnich.

Vigencia en el fútbol peruano

En 2024, Guerrero regresó a Alianza Lima, el club donde se formó, para disputar la Liga 1. Desde entonces, se ha consolidado como pieza clave en el ataque blanquiazul, aportando goles y experiencia en un equipo que busca títulos y protagonismo internacional.

Su retorno fue celebrado por la hinchada y por instituciones como la FIFA y el Bayern Múnich, que lo saludaron públicamente en su cumpleaños número 41, reconociendo su vigencia y legado.

Guerrero dejó la blanquiazul a sus 18 años.

Más allá de lo deportivo, su regreso significó un reencuentro emocional con la afición peruana, que lo considera un ídolo y referente de disciplina. Guerrero ha demostrado que, pese a la edad, mantiene intacta la pasión por el fútbol y la capacidad de competir al más alto nivel.

El capitán de la bicolor

Con la selección peruana, Guerrero acumula 128 partidos y 41 goles, siendo el máximo artillero en la historia del combinado nacional. Ha sido protagonista en varias ediciones de la Copa América, incluyendo el subcampeonato de 2019, y anotó en el Mundial de Rusia 2018, marcando el regreso de Perú a la máxima cita después de 36 años.

En la actualidad, sigue siendo considerado un referente en la bicolor, con la mirada puesta en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su experiencia y liderazgo lo mantienen como figura indispensable en el vestuario, capaz de guiar a nuevas generaciones de futbolistas.

El cumpleaños de Paolo Guerrero no es solo una fecha personal: es también un motivo de celebración para los hinchas. A sus 42 años, el capitán histórico de la bicolor continúa vigente, defendiendo los colores de Alianza Lima y manteniendo viva la ilusión de millones de peruanos que sueñan con verlo nuevamente en un Mundial.