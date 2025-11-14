RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Reportan fuerte contigente policial en exteriores de San Marcos y PUCP: Un alumno fue detenido

Esta tarde un numeroso contingente policial han rodeado el campus de las dos casas de estudios en el marco de una nueva marcha contra la criminbalidad convocada por la Generación Z.

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2025

En el marco de una nueva marcha convocada por la Generación Z en contra de la criminalidad, se reportó un gran contingente policial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM). En esta última casa de estudios, un alumno fue detenido.

Presencia policial en los campus

La tarde de este viernes 14 de noviembre, un gran número de efectivos policiales se han apersonado a los campus de la Universidad San Marcos y a la PUCP como parte de las acciones de seguridad ante una nueva manifestación nacional en la capital contra el crimen que azota el país.

En los alrededores la 'Decana de América' fue intervenido un estudiante de la Facultad de Derecho, así se informó en las redes sociales del Frente de Egresados de la UNMSM, quienes publicaron un audiovisual de la detención.

"Un fuerte contingente PNP ha rodeado el campus de SM y ha detenido a un compañero, justo antes de que los estudiantes salgan a movilizarse por el 14 de noviembre", se lee en una publicación de su cuenta de 'X' (antes Twitter).

Bajo esa premisa, el colectivo sanmarquino condenó dicho acto de la Policía Nacional afirmando "esta acción vulnera todo derecho ciudadano a la protesta y carece de todo fundamento".

En el video se observa como al menos 10 policías corren detrás del alumno sanmarquino, mientras intenta huir y frente a ello sus compañeros piden a los efectivos que lo dejen y le consultan cuál es la razón por la que lo están deteniendo. El joven que grababa alegó que "han tomado foto a su DNI y han venido a perseguirlo".

Condenan detención de sanmarquino

El Frente de Egresados y 

Es así que la tarde de este viernes 14 de noviembre, un contingente policial se apersonó a los campus de la Universidad San Marcos y PUCP horas antes de que se inicie una marcha nacional convocada por la Generación Z contra la criminalidad.

