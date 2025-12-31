Tragedia en Cusco: Más de la mitad de hospitalizados por choque de trenes fueron dados de alta

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras ser hospitalizados a causa del trágico accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu a vísperas de Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que más de la mitad de pacientes han sido dados de alta.

Pacientes siguen en observación

De las 104 personas que tuvieron que ser internadas la madrugada de este 31 de diciembre, 53 ya recibieron el alta médica, según informó la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón.

"Los pacientes están estables y en observación para ser evaluados. De manera inmediata, se han movilizado los recursos necesarios para brindar una atención oportuna", precisó.

Por encargo del ministro de Salud Luis Quiroz, Monzón llegó a la ciudad imperial para sostener una reunión de coordinación con Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco, donde evaluaron la situación sanitaria.

La viceministra coordinó el traslado a Lima del paciente peruano Miguel Mera Bravo, de 49 años, quien fue diagnosticado con fractura de órbita.

Este miércoles, pocas horas antes del inicio del 2026, Mera arribó a la capital y fue asistido por una ambulancia del SAMU, que lo trasladó a la Clínica Delgado, donde continuará su tratamiento médico.

La funcionaria también supervisó acciones implementadas por el Minsa en Cusco, como la verificación de disponibilidad del personal de salud, ambulancias, medicamentos e insumos en el Hospital Regional del Cusco.

Tren de Inca Rail habría provocado el accidente, según PeruRail

Mediante una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministrios (PCM), la operadora de uno de los trenes involucrados en la colisión, PeruRail, informó sobre los detalles del accidente.

Según la empresa, su unidad circulaba en sentido Machu Picchu-Ollantaytambo, mientras que la de Inca Rail lo hacía en sentido contrario instantes antes de la tragedia.

"El tren de Inca Rail contaba con una Autorización de Uso de Vía (AUV) que le autorizaba circular únicamente hasta el Km. 93.8, en el sector Pampacahua, punto en el que debía detenerse y esperar a que el tren de PeruRail ingresara al desvío correspondiente", precisaron.

Sin embargo, indica que el tren de Inca Rail no se detuvo y avanzó "hacia un tramo que no debía" aproximadamente 400 metros más adelante, en el kilómetro 94.3, ocasionando el impacto.

Además, informaron que dispusieron la evacuación de algunos heridos en dos autovagones de PeruRail hacia el paradero de Piscacucho. Allí, 10 ambulancias los trasladaron a clínicas y centros de salud del Cusco.

