RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Más de 300 policías

Año Nuevo en Lima: Refuerzan control territorial en el sur a vísperas de fin de año

A horas de la llegada del 2026, el Ejecutivo ejecutó acciones de control territorial y prevención del delito en dos distritos del sur de Lima con apoyo de la PNP y las FF.AA.

PNP refuerza control territorial en el sur de Lima a vísperas de Año Nuevo.
PNP refuerza control territorial en el sur de Lima a vísperas de Año Nuevo. Composición Exitosa

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/01/2026

Síguenos en Google News Google News

A vísperas de las celebraciones por Año Nuevo 2026, el Gobierno intensificó este miércoles 31 de diciembre acciones de control territorial y prevención del delito en dos distritos del sur de Lima mediante un operativo liderado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Operativo pretendió reducir riesgos durante fiestas de Año Nuevo

En el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, las acciones se ejecutaron simultáneamente en puntos estratégicos tanto de Chorrilos y la Costa Verde como de la playa Venecia, en Villa El Salvador. Allí, los efectivos realizaron controles de identidad y patrullajes preventivos.

Con apoyo de agentes de las FF.AA. y los serenazgos municipales, el despliegue se inició en el Complejo Deportivo Terán, en Chorrillos. Durante la intervención, participaron 328 efectivos policiales de unidades especializadas y comisarías del sector, así como 27 miembros del Ejército.

Además, la PNP verificó la comercialización de productos pirotécnicos con la finalidad de reducir riesgos y proteger la integridad de la población.

Gobierno despliega más de 300 efectivos policiales y del Ejército en Chorrillos y VES.
Gobierno despliega más de 300 efectivos policiales y del Ejército en Chorrillos y VES.

Año Nuevo: Bomberos atienden más de 60 incendios solo el 1 de enero en todo el Perú
Lee también

Año Nuevo: Bomberos atienden más de 60 incendios solo el 1 de enero en todo el Perú

Según informó el director de Participación Ciudadana, Adrián Zegarra, en representación del Ministerio del Interior (Mininter), estas intervenciones forman parte de un esfuerzo articulado liderado por el Ejecutivo para garantizar a la población tranquiidad y orden durante los festejos característicos de fin de año.

"A nombre del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, estamos sumando esfuerzos en este operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas acciones se desarrollan para brindar tranquilidad a las familias peruanas en estas fiestas y reforzar la presencia de las fuerzas del orden en las calles", señaló.

Zegarrá señaló que este tipo de operativos son ejecutados en línea con el marco legal y los derechos fundamentales. Asimismo, reiteró que estas acciones continuarán permanentemente como parte del compromiso con la seguridad.

Desde el 1 de enero: Metropolitano retoma servicio especial a playas por el verano 2026
Lee también

Desde el 1 de enero: Metropolitano retoma servicio especial a playas por el verano 2026

Bomberos atienden más de 60 incendios solo el 1 de enero

La llegada del Año Nuevo 2026 estuvo marcada por múltiples emergencias a nivel nacional. En las primeras horas del jueves 1 de enero, el Cuerpo General de Bomberos reportó la atención de más de 60 incendios, la mayoría originados por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

Distintas regiones del país se han visto afectadas esta madrugada por siniestros de diversa índole que interrumpieron la algarabía por los festejos de la llegada del nuevo año. Estos incendios fueron reportados el mismo día en los distritos de San Miguel, San Martín de Porres (SMP), Villa el Salvador, Rímac, El Agustino, Cercado de Lima y Callao.

Temas relacionados Año Nuevo Año Nuevo 2026 Chorrillos control territorial Mininter Ministerio del Interior operativo policial PNP Policía Nacional Policía Nacional del Perú Villa El Salvador

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA