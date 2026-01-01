Mininter se reúne con transportistas y PNP tras ataque extorsivo a Translicsa: "No cederemos espacio a la delincuencia"

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el ataque extorsivo con granada que sufrió un bus de la empresa Translicsa, el ministro del Interior Vicente Tiburcio entabló una reunión conjunta con representantes de empresas de transporte público y la Policía Nacional del Perú (PNP) para plantear medidas que frenen el delito de extorsión y sicariato contra transportistas.

Tiburcio anuncia reforzamiento de medidas contra extorsión a transportistas

El encuentro, llevado a cabo en el patio de Translicsa, en el distrito de SMP, tuvo como objetivo informar y fortalecer las medidas que se vienen implementando para enfrentar el delito de extorsión en el sector transporte, como parte de una estrategia de presencia territorial.

"No vamos a ceder espacio a la delincuencia. Estamos reforzando la prevención, la investigación y el acompañamiento policial para que las empresas de transporte puedan operar con seguridad", señaló Tiburcio.

Durante la reunión, el titular del Mininter expuso el plan de acciones operativas, preventivas y de inteligencia que ya se ejecutan por la zona rural, la cual está bastante alejada de la urbe y no cuenta ni con vías de asfalto para caminar o para el tránsito de vehículos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que han desplegado acciones focalizadas de prevención y patrullaje, así como investigación especializada contra redes criminales que operan bajo la modalidad de extorsión. Esto lo llevan a cabo en coordinación con el sector Interior.

El portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, destacó la labor articulada que desarrolla la PNP junto a las empresas de transporte público y manifestó su respaldo a las medidas anunciadas por las autoridades para hacer frente a la extorsión que afecta al sector.

En el encuentro también estuvo presente la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que resaltó el trabajo que viene realizando su equipo especializado de asistencia y acompañamiento a las empresas de transporte que son víctimas de extorsión, en articulación con la PNP y el Ministerio del Interior.

Por su parte, Tiburcio volvió a exhortar a los gremios de transportistas a reportar cualquier acto delictivo, enfatizando que el Estado cuenta con mecanismos que garantizan la reserva de identidad y brindan protección a quienes aportan información clave para las investigaciones.

Jerí supervisó megaoperativo con más de 900 efectivos de la PNP

El despliegue policial del pasado 28 de diciembre contó con la participación de más de 900 efectivos de la PNP de unidades especializadas como la Diroes, Halcones, Tránsito, SUAT, División de Emergencia y Extranjería. También se contó con personal del serenazgo municipal y el apoyo del Ejército del Perú. El operativo ocurrió en el distrito de Independencia.

En la operación policial se contó con el patrullaje integrado, el control de identidad e intervención en las principales calles de la jurisdicción del distrito ubicado en Lima Norte.