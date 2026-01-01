Año Nuevo: Bomberos atienden más de 60 incendios solo el 1 de enero en todo el Perú

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del Año Nuevo 2026 estuvo marcada por múltiples emergencias a nivel nacional. En las primeras horas del jueves 1 de enero, el Cuerpo General de Bomberos reportó la atención de más de 60 incendios, la mayoría originados por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

Distintas regiones del país se han visto afectadas esta madrugada por siniestros de diversa índole que interrumpieron la algarabía por los festejos de la llegada del nuevo año. Entre ellos, en la avenida Canto Grande, en SJL, un árbol navideño empezó a ser consumido por las llamas.

Otros incendios también fueron reportados el mismo día en los distritos de San Miguel, San Martín de Porres (SMP), Villa el Salvador, Rímac, El Agustino, Cercado de Lima y Callao.

Tres incendios en vísperas de Año Nuevo dejan heridos

En Tacna, se registraron tres incendios en simultáneo previas a la llegada del 2026. Los siniestros ocurridos en Leguía, el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa y en Pampas de Viñani, alertaron a los pobladores de la zona.

El siniestro más grave se registró en la Asociación Villa Cristo Rey, en el centro poblado Leguía, detrás del centro de salud. Una vivienda de material noble, utilizada como depósito de cartón, ropa de segundo uso y otros elementos inflamables, fue consumida rápidamente por las llamas. El fuego generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Casi al mismo tiempo, cuando muchas familias ultimaban los preparativos para recibir el Año Nuevo, otro incendio se reportó en una vivienda de dos pisos en Villa El Reservista, distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. En el interior solo se encontraba un menor con leve discapacidad.

Gracias a la rápida intervención de los vecinos y agentes de seguridad ciudadana, el niño fue rescatado antes de que el humo consumiera el segundo nivel del inmueble. Los residentes utilizaron baldes con agua para controlar el fuego hasta la llegada de los bomberos.

Dificultades en controles voraz incendio en VES

Este 31 de diciembre, Villa El Salvador presentó un lamentable incendio en un almacén de una tienda por departamentos. A fin de extinguir el fuego han acudido al menos 16 unidades de emergencia, de acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Se trató de almacenes en los que se puede encontrar diversos productos entre los que se encuentran papeles, plástico, inclusive, según vecinos, ropas y fierros.

En las primeras horas del jueves 1 de enero, los bomberos ya han atendido más de 60 incendios a nivel nacional. La mayoría de emergencias fueron ocasionadas por el uso de pirotécnicos.