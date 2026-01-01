Desde el 1 de enero: Metropolitano retoma servicio especial a playas por el verano 2026

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la continuación de la celebración de Año Nuevo y la llegada del verano 2026, la ATU anunció que el Metropolitano retomará el servicio especial de buses alimentadores que movilizarán a los ciudadanos hacia las playas de Lima para facilitarles el transporte durante estas fechas.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, el "Playero del Metropolitano 2026" permitirá a las personas acceder a balnearios como Agua Dulce en Chorrillos a partir de la salida de los alimentariores.

Este servicio especial estará disponible durante todo el verano y funcionará todos los sábados y domingos. Sin embargo, la excepción se presenta los feriados de este jueves 1 y viernes 2, con el objetivo de trasladar mayor cantidad de personas ante la alta demanda.

Horarios y rutas del bus playero 2026 del Metropolitano

Los buses playeros del Metropolitano tendrán como punto inicial el embarque número 16 del terminal Matellini. Posteriormente, recorrerán la avenida Huaylas directamente hacia la playa Agua Dulce.

Los horarios comprendidos para este servicio especial para quienes deseen disfrutar del sol y el mar chorrillano es desde las 10 a.m. hasta las 6:30 p.m. En el trayecto de vuelta, el horario será desde las 10:30 a..m. hasta las 7 p.m.

En cuanto a los costos del servicio, los buses playeros tienen una tarifa integrada. Los usuarios, con su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass, se podrán movilizar desde el norte con rutas alimentadoras y también desde el terminal Chimpu Ocllo de Carabayllo hasta Chorrillos, pagarán S/ 3,50. La tarifa del medio pasaje srá de S/ 1,75.

🚍 Conoce el recorrido y los horarios del servicio especial "Playero del Metropolitano 2026".



Disfruta del verano y llega fácil y rápido al paradero Agua Dulce, en la Costa Verde de Chorrillos 🌊☀️.



Conoce más aquí: https://t.co/Nhtx2S8RMv pic.twitter.com/Kvdx27CVcE — Metropolitano (@Metropolitano_L) December 31, 2025

Horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y Corredores durante 1 de enero

Durante el feriado de Año Nuevo, el Metropolitano modificará su horario desde este para atender la demanda especial de la fecha: los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 no atenderán desde las 5:00 a.m. como es habitual, sino que recién lo hará desde el mediodía, es decir a las 12:00 p.m.

Los demás servicios regulares como las rutas A,B, C, D, demás expresos y todos los alimentadores en funcionamiento, operarán en sus horarios habituales.

Por otro lado, la Línea 1 del Metro de Lima iniciará operaciones desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Eso sí, los usuarios tendrán que tener mayor atención ya que la frecuencia de los trenes tendrá un drástico cambio respecto a cualquier otro día. Durante esta jornada, pasarán entre 7 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

En el caso de los corredores complementarios como el Rojo, Azul, Morado, entre otros, iniciarán operaciones desde las 5 de la mañana y concluirán a las 11 de la noche en sus rutas y recorridos habituales.