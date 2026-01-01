¡Terrible!: Incendio se registra en Miraflores a solo una hora de empezar el Año Nuevo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un inicio de año marcado por el fuego. El 2026 comenzó con una emergencia en la Costa Verde. Alrededor de la 1 de la madrugada, apenas una hora después de iniciado el nuevo año, se reportó un incendio de código 1 en la segunda cuadra del Malecón de la Reserva, en el distrito limeño de Miraflores.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado por el impacto de pirotécnicos sobre las áreas verdes del acantilado, un riesgo recurrente en estas celebraciones de fin de año.

Emergencia número 33 en Lima

De acuerdo con la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, este sería el incidente número 33 registrado en Lima desde que comenzó el 2026. La cifra refleja la magnitud del problema que representan los incendios durante las fiestas de fin de año, donde el uso indiscriminado de fuegos artificiales suele ser el detonante de múltiples emergencias.

Bomberos en acción

Hasta el cierre de esta edición, la emergencia seguía siendo atendida por más de seis unidades de bomberos desplegadas en la zona. El trabajo se ha concentrado en evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas cercanas y en controlar la densa nube de humo que cubrió gran parte del malecón.

El tránsito vehicular fue cerrado en varios tramos del Malecón de la Reserva, mientras vecinos reportaban que el humo ingresó a sus casas, generando contaminación y riesgos de salud.

Bomberos continúan trabajando en apagar las llamas.

Un problema recurrente

Cada fin de año, los bomberos advierten sobre el peligro de los pirotécnicos, especialmente en zonas con vegetación seca como la Costa Verde. Sin embargo, pese a las campañas de prevención, los incendios siguen siendo una constante. El inicio del 2026 confirma esta tendencia, con decenas de emergencias en apenas las primeras horas del año.

Este incendio se convierte en un recordatorio de los riesgos que acompañan las celebraciones de Año Nuevo. Mientras los bomberos continúan trabajando para sofocar las llamas y proteger a los vecinos, la cifra de emergencias evidencia que la combinación de pirotécnicos y falta de prevención sigue siendo un desafío para la seguridad ciudadana.

Nota en desarrollo...