Rafael López Aliaga: JEE Lima Centro determina que alcalde de Lima infringió la neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro determinó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, infringió la neutralidad electoral con diversas publicaciones en sus redes sociales que favorecen o perjudican a partidos políticos durante el proceso electoral actual.

El órgano electoral concluye que la autoridad edil, en su calidad de funcionario público, incurrió específicamente en la infracción del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este se indica que la falta se establece por "practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato".

Cabe resaltar que, las publicaciones por las cuales la JEE considera que el burgomaestre violó neutralidad electoral son las que se encuentran en su cuenta oficial de Facebook, que son producidas por la Municipalidad de Lima.

En este material audiovisual se aprecia en la esquina superior derecha el nombre del alcalde de Lima: "Rafael López Aliaga" presentado con el color celeste que es característico del partido político Renovación Popular, que él lidera.

La resolución del Jurado Electoral Especial

De acuerdo a la resolución del Jurado Electoral Especial señala: "En este caso se vulneró el principio-deber de neutralidad, al contener publicaciones con el color que hace alusión o recordación a una organización política en particular".

Además, el ente electoral manifiesta que el alcalde de Lima cometió otra infracción al compartir en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) una de sus actividades oficiales en el que figura el logo de Renovación Popular con un aspa sobre ella y a su vez se visualiza el nombre de la Municipalidad de Lima. Al respecto, la JEE señala que "es un acto de claro favorecimiento a la aludida organización política".

En tal sentido, la JEE exhortó formalmente a Rafael López Aliaga a que "se abstenga de interferir en el normal desarrollo del proceso electoral" por lo que deberá respetar la neutralidad electoral. En el caso de que el alcalde de Lima vuelva a cometer las mismas infracciones, el Jurado Electoral Especial está facultado a imponerle una multa económica que oscila entre 30 y 100 UIT, lo que equivale a 160,500 y 515 mil soles.

