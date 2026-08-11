"Estoy encontrando un ministerio que está 30 años atrasado en el tema tecnológico", afirma Minsa

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, explicó cómo encontró el Ministerio de Salud tras asumir el cargo y enfatizó el retraso tecnológico que arrastra la institución desde hace varios años.

Cuestiona gestión de recursos

Luis Dyer detalló que encontró alquileres de equipamiento médico y bienes inmuebles que le generaron preocupación, debido a que, según señaló, esta situación afecta frontalmente la atención de los pacientes.

"Lo que estoy encontrando es un ministerio que está 30 años atrasado en el tema tecnológico, encontré alquileres de equipos médicos e inmuebles que asustan. Todo un equipo adminsitrativo manual que perjudica directamente al paciente", señaló.

Hospitales sin sistemas interconectados

El titular de la cartera fue crítico con los aspectos administrativos y logísticos, al señalar que cada centro de salud desarrolla por cuenta propia sistemas para operar, sin una adecuada articulación entre ellos.

"Hay médicos y enfermeras. Lo que pasa es que el tema admnistrativo no está funcionando, no está al nivel del 2026. Cada hospital, debido a su propio emprendimiento y necesidad, ha creado su propio sistema, algunos funcionan al 100%, 50% o 30%, pero no hay interconexión. Si un paciente se va del Hospital Dos de Mayo al Hospital Arzobispo Loayza, el médico no va a poder ver la información", indicó.

Hospital Arzobispo Loayza, uno de los centros que pertenece al Minsa

Impulsa servicios médicos digitales

Asimismo, recalcó que estos son requerimientos básicos y presentó un listado de alternativas y herramientas que deben implementarse para facilitar la atención de los pacientes.

"Dejo en claro a la población que son temas básicos. Yo no estoy diciendo que vengo a gastar millones por temas tecnológicos. Si no, al menos, tener un sistema electrónico que incluye el tema de las historias clínicas. Pero un sistema de control de citas, un sistema para recibir por WhatsApp tus resultados de laboratorio, no tener que hacer cola o pagar para que te impriman un papel", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, detalló la situación en la que recibió el Ministerio de Salud y advirtió sobre el rezago tecnológico que afecta a la institución desde hace varios años.