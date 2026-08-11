Minsa busca reducir de 45 a 7 días el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional: contará con equipos de supervisión en cada región

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que el Ministerio de Salud (Minsa) trabaja en una estrategia para reducir de 45 a solo siete días el tiempo que demora el abastecimiento de medicamentos hacia los distintos puntos del país.

En diálogo con Exitosa, el titular del sector explicó que el principal problema no estaría en el origen de las compras, sino en el control del destino de los productos.

Dyer señaló que el Minsa realiza adquisiciones por aproximadamente S/1.850 millones y actualmente mantiene S/484 millones en inventarios. Sin embargo, cuestionó que los medicamentos puedan tardar hasta 45 días en llegar a los establecimientos que los necesitan.

"Al día de hoy hay 484 millones de soles en inventarios, pero demoramos 45 días, Nicolás, te repito, 45 días para que los medicamentos lleguen a un punto", sostuvo el ministro.

Falta de control en el destino

Según explicó Dyer, una de las dificultades identificadas está relacionada con el uso de sistemas manuales para registrar y proyectar las necesidades de medicamentos. El ministro cuestionó que todavía se trabaje con tarjetas o registros físicos, lo que puede generar pedidos tardíos, errores y una distribución que no responde a la demanda real de cada región.

"Estamos trabajando el sistema de medicamentos con Cardex para la población, ¿por qué significa Cardex? A papelito y llenando, estamos jugando, estamos mandando tarde y estamos mandando mal todavía", afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Tumbes, donde aseguró haber encontrado un exceso de paracetamol que, según su explicación, alcanzaría para varios años. Frente a situaciones de este tipo, el sistema actual contempla la redistribución de productos mediante el traslado de medicamentos entre regiones.

"Resulta que cuando hago esas preguntas, que son preguntas obvias, no estoy hablando por si acaso que tengo que hacer un científico de la NASA para simplemente, yo a mi punto de vista es una gestión, sé de procesos de acuerdo y hago la pregunta, me dicen que fue un error", señaló Dyer.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que el Minsa busca reducir de 45 a solo 7 días el tiempo de abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.



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Supervisión regional y nueva meta

El titular del Minsa sostuvo que se requiere una mayor supervisión del punto donde finalmente llegan los medicamentos. Para ello, anunció que personal de Cenares será colocado en las regiones con el objetivo de revisar inventarios, realizar proyecciones y detectar problemas antes de que afecten el abastecimiento.

Dyer también precisó que el Minsa compra aproximadamente el 30% de los medicamentos utilizados a nivel nacional, mientras que el 70% corresponde a los gobiernos regionales, responsables de administrar los hospitales de sus respectivas jurisdicciones. Por ello, consideró necesario mejorar el control del destino de los productos.

"Esa persona de Cenares que vamos a colocar, este sistema de control de destino, va a hacer proyección, va a revisar inventarios, vamos a corregir cualquier problema que haya y, sobre todo, lo digo bien claro, voy a empezar a supervisar la compra de precios", anunció.

El ministro remarcó que la meta inmediata es reducir significativamente el tiempo de abastecimiento y alcanzar los siete días. "A lo que voy yo es reducir de 45 días esa brecha a siete días" , afirmó.

La propuesta del Minsa apunta a modificar un problema que, según el ministro, no se limita a la capacidad de compra, sino que también involucra la planificación, el registro y la supervisión en el destino de los medicamentos.

La implementación de controles regionales buscará evitar excesos de inventario, mejorar la distribución y conseguir que los productos lleguen con mayor rapidez a los establecimientos de salud.