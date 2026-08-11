Presidenta Keiko Fujimori llegó a Lambayeque para supervisar trabajos de preparación ante el fenómeno El Niño

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad supervisar los trabajos de preparación por la llegada de el Fenómeno El Niño Costero, la presidenta de la República, Keiko Fujimori llegó a la región de Lambayeque, cumpliendo con los compromisos de su agenda.

Agenda de la presidenta Keiko Fujimori

Este martes 11 de agosto, la mandataria tiene programado realizar u recorrido que iniciará en Chiclayo, lugar donde participará en el comienzo de los trabajos de limpieza y descolmatación del Río Reque. Asimismo, la dirigente se movilizará al distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, para encabezar la entrega de 205 licencias de uso de agua a usuarios de la zona.

La jefa de Estado realizó esta mañana su quinto viaje de trabajo al interior del país desde que tomó el mando del Perú el pasado 28 de julio en la ceremonia de juramentación.

Equipo que acompañó a Keiko Fujimori

Durante su llegada a la región, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada por algunos ministros de su equipo, entre ellos el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Asimismo, para cumplir con sus funciones en el sector, también la acompaña el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Carlos Castro. De manera inicial, la presidenta vigilará el Río Reque donde se realizará la presentación oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño".

Un aspecto importante a destacar es que, antes de que la actual presidenta fuera elegida como ganadora en el proceso electoral, mencionó que, uno de sus primeros viajes sería a Lambayeque para supervisar los trabajos ante este fenómeno que tendría gran impacto en diversas zonas del territorio nacional.

Medidas en favor de la población

El pasado 3 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori anunció la destinación de S/140 millones para acelerar las labores en Piura, subrayando que el objetivo es proteger a la población y las áreas agrícolas más vulnerables.

La articulación entre niveles de gobierno se refleja ahora en la intensificación de los trabajos regionales, que complementan la inversión nacional y buscan cerrar las brechas identificadas en los reportes iniciales.

Finalmente, estas labores de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, durante su llegada a Lambayeque, le permitieron supervisar los trabajos de preparación ante el fenómeno El Niño, cuya llegada se prevé con gran intensidad en los próximos meses.