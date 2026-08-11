Estrella de Harry Potter rechaza postura de J.K. Rowling sobre personas trans: "Merecen respeto"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La nueva serie de Harry Potter ni siquiera se estrenó y ya está armando alto lío fuera de Hogwarts. Bel Powley, una de las estrellas del elenco, dejó clarísimo que no comparte para nada lo que piensa J.K. Rowling de las personas trans y se confesó sobre por qué aceptó el papel teniendo tantas diferencias.

Bel Powley marca distancia de J.K. Rowling

Las opiniones de J.K. Rowling sobre identidad de género llevan años provocando polémica y generando distancia entre la escritora y algunas de las figuras vinculadas al universo de Harry Potter. Ahora, una integrante de la nueva adaptación televisiva también decidió pronunciarse.

Con 34 años y el desafío de hacer de la tía Petunia en la nueva serie, la británica Bel Powley habló sin filtro para The Telegraph. La actriz no se guardó nada y aseguró que está en la vereda totalmente opuesta a J.K. Rowling en lo que respecta a sus ideas de género.

Pero no se quedó únicamente en esa frase. La actriz también manifestó directamente su respaldo a la comunidad trans. "Creo que la comunidad trans merece seguridad y dignidad y respeto y una aceptación total", afirmó.

Bel Powley

¿Por qué aceptó participar en Harry Potter?

Y aquí viene la pregunta que, seguramente, más de un fan se estaba haciendo: si Bel Powley tiene diferencias tan claras con J.K. Rowling, ¿por qué decidió formar parte de una producción basada precisamente en su obra?

La actriz explicó que su relación emocional con Harry Potter viene desde mucho antes de estas controversias. "Adoro Harry Potter. Crecí con los libros. Soy de la primera generación de lectores y, otra vez, adoro la magia", señaló.

J.K. Rowling tolera posturas contrarias

No es la única figura del nuevo reparto que ha mostrado una postura diferente a la escritora. Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape, también firmó junto a cientos de integrantes de la industria del entretenimiento un comunicado en apoyo a la comunidad trans.

Ante ese escenario, J.K. Rowling ya había dejado claro que no pretende excluir del proyecto a quienes piensen distinto.

"No tengo el poder para despedir a un actor de la serie y tampoco ejercería ese poder si lo tuviera. No creo en quitar el trabajo de la gente y su forma de ganarse la vida porque tienen creencias legalmente protegidas que difieren de las mías", explicó la escritora.

Así, Bel Powley se convirtió en una de las nuevas estrellas de Harry Potter que rechazó públicamente la postura de J.K. Rowling sobre las personas trans. La actriz defendió la seguridad, dignidad y aceptación de esta comunidad.