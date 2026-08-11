Minsa anuncia 4 acciones clave para sus primeros 100 días: medicamentos, citas, operaciones y equipos médicos

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo 14 días de haber comenzado su gestión, el representante del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Dyer expresó las 4 acciones prioritarias en las que trabajará los primeros 100 días. Asimismo, expresó los procesos en los que viene fallando la organización y cómo planea mejorar los servicios.

Acciones prioritarios durante los primeros 100 días

En entrevista con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que el Minsa priorizará la compra de medicamentos, la agilización de citas y operaciones, además de la inspección y operatividad de los equipos médicos.

"Me gustaría hacer todo, pero a la población le digo lo siguiente: me estoy enfocando en cuatro temas para obtener resultados en 100 días. El primero es la falta de medicamentos a nivel nacional, Lima y Callao; el segundo, el tiempo que toma conseguir una cita, que es de entre cuatro y cinco meses; el tercero, el tiempo para acceder a una operación quirúrgica, que es de entre ocho y nueve meses; y el cuarto, el problema de los equipos médicos que no funcionan", expresó Luis Dyer.

¿Cuáles son las soluciones que propone el ministro de Salud?

Para tratar los temas que se expusieron como prioritarios, el representante del Ministerio de Salud dijo que se debe resolver con control y supervisión. En ese sentido, mencionó que es necesario ordenar el sistema a nivel administrativo porque se encuentra desactualizando y presentando datos imprecisos.

"En el tema de las citas y operaciones quirúrgicas hay que tener un control y una supervisión. Si no ordenamos la casa, administrativamente hablando, es imposible. En el tema de los medicamentos, ya pusimos a revisar la situación y el problema está en el destino", afirmó.

Un aspecto que consideró indignante es la cantidad de días que se demoran en que lleguen los medicamentos a distintos puntos del territorio nacional e incluso, los formularios son rellenados a papel cuando en una era tecnológica se pueden acelerar los procesos utilizando los recursos disponibles.

"Demoramos 45 días para que los medicamentos lleguen a un punto porque estamos trabajando el sistema de medicamentos con Kardex, a papelitos. Estamos mandando tarde y mal porque no estamos controlando el destino; es decir, la persona que está al otro lado pide sin hacer un análisis, sin hacer una proyección", manifestó.

Finalemente, las declaraciones del Minsa brinda respuestas a los ciudadanos a través de 4 acciones clave para sus primeros 100 días, tomando en cuenta los medicamentos, citas, operaciones y equipos médicos.