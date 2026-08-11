Ministro de Salud descarta "cuota partidaria" en su designación: "Acá estamos convocando independientes"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, descartó que su designación responda a una "cuota partidaria" y aseguró que su gestión busca convocar a profesionales independientes con experiencia en administración.

Dyer defiende su designación como titular de Salud

El médico Germán Málaga le compartió una opinión a Nicolás Lúcar, quien a su vez se la expresó al integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta acerca de la elección de funcionarios de anteriores gobiernos que fueron seleccionados para ser titulares de la cartera de Salud.

Desde la óptica de Málaga los exministros de Salud "han sido personas sin idoneidad académica, sin formación en salud pública" y "que se ha tratado la salud pública como un ministerio que pertenece a cuotas partidarias". Al respecto, Dyer Fernández sostuvo que se encuentra de acuerdo con la opinión, pero resaltó la diferencia en su nombramiento.

"Totalmente de acuerdo con la opinión y siempre decir que en el caso mío no hay cuota por si acaso partidaria, no hay absolutamente nada. Acá estamos convocando independientes. Pero el enfoque es pongamos también personas que sepan de administración en puestos clave. Obviamente con Maestría de repente en Gestión Pública Médica", manifestó.

En esa línea, resaltó que "la columna vertebral tiene que ser la gestión". No obstante, el titular del Ministerio de Salud enfatizó que "no vamos a resolver por si acaso el tema de una gestión, operación, logística y compra con médicos, lo vamos a resolver con gente administrativa".

"Lo que está pasando en el Minsa es que hay muchos puestos en el tema administrativo, compras, etcétera, que lo maneja en la dirección una persona médica. Ojo, no lo descarto, me parece bien si está cumpliendo sus indicadores. Si hay eficiencia hay que aplaudirla, pero si veo un indicador que me dice que la persona que está a cargo no está haciendo su trabajo, no está procesando la información o no está trabajando con sus euipos, esa persona pierde mi confianza", señaló.

¿Cómo se resolverá el problema de los equipos médicos?

En primer lugar, explicó que existen dos tipos de equipamiento en el Minsa y los hospítales a nivel nacional "los caros y los de alta rotación". Preciso que entre los de costo alto figuran resonancia, tomógrafo y equipos de análisis debido a que sostuvo que "pueden costar alrededor de un millón de soles para arriba".

Además, sostuvo que dentro de los equipos médicos hay aquellos que son propios y otros alquilados y también se encuentran los de alta rotación. Bajo esa premisa procedió a explicar lo que viene haciendo.

"Vamos a poner un contol de supervisión en todos los equipos, no me interesa si son alquilados o propios, pero es un control que hoy la tecnología nos lo permite. Yo por Internet conectándome a los equipos, poniendo una fiscalización puedo saber si ese equipo está trabajando desde la mañana hasta la noche", manifestó.

En síntesis, el ministro de Salud, Luis Dyer, defendió su designación en dicho cargo aclarando que no responde a una cuota partidaria y aseguró que su gestión busca convocar a profesionales independientes con experiencia en administración.