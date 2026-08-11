Terremoto de magnitud 7.4 en Colombia: Estos son los números para comunicarse con peruanos en emergencia

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el pasado lunes 10 de agosto el departamento colombiano de Chocó dejó hasta el momento más de 100 personas fallecidas, además de importantes daños personales y materiales.

La emergencia mantiene en alerta a las autoridades colombianas, que continúan con las labores de evaluación y atención en las zonas afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

El sismo provocó una situación de emergencia en diferentes localidades y movilizó a equipos especializados para atender a las personas afectadas. Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de infraestructura, las autoridades mantienen el monitoreo de las consecuencias ocasionadas por el terremoto.

Números para comunicarse con peruanos en emergencia

Ante la magnitud de la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto registrado en territorio colombiano.

La Cancillería peruana mantiene seguimiento de la situación y recordó que los connacionales que se encuentren en Colombia pueden recurrir a los servicios consulares en caso de necesitar orientación o asistencia debido a las consecuencias del sismo.

Como parte de las medidas adoptadas frente a la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó números de contacto consular para facilitar la comunicación con los ciudadanos peruanos que se encuentran en el país vecino.

De esta manera, los connacionales que hayan resultado afectados o requieran algún tipo de asistencia pueden comunicarse con las autoridades consulares peruanas para recibir orientación y conocer las acciones que correspondan ante la emergencia

Estos son los números disponibles según la ciudad:

Bogotá: +57 316 831 6843, celular de emergencias; y (601) 746 0295, teléfono central.

+57 316 831 6843, celular de emergencias; y (601) 746 0295, teléfono central. Cali: +57 310 231 6045, Consulado Honorario.

+57 310 231 6045, Consulado Honorario. Medellín: +57 318 716 6116, Consulado General.

+57 318 716 6116, Consulado General. Leticia: +57 310 296 1101, Consulado General.

Asimismo, indicó que permanece atenta a la evolución de la situación y que, a través de sus canales consulares, mantiene contacto con la comunidad peruana residente en Colombia.

📄Comunicado Oficial 013-26: Cancillería expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo colombiano tras el intenso sismo ocurrido.https://t.co/Q7HAqlLKwd pic.twitter.com/uxxpfdr0x3 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 10, 2026

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 9 de agosto del 2026 se han registrado 541 sismos en diferentes regiones del país.

Sismos registrados hasta hoy

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.