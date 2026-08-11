Alrededor de 400 escolares retomaron clases en domos del Minedu en Chupaca, Junín

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cerca de 400 escolares de primaria y secundaria de Chupaca, en Junín, retomaron sus clases en aulas tipo domo y otros ambientes temporales, luego de los daños ocasionados por los recientes sismos registrados en la zona.

Listado de instalación de domos

Según informó Abel Pomalaya, director de la UGEL Chupaca, el retorno se realizó tras las vacaciones escolares y mientras continúan los trabajos de refacción de los colegios afectados.

La UGEL recibió 20 domos, de los cuales ya fueron instalados y habilitados seis instituciones educativas de la provincia de Chupaca. En Chongos Bajo se colocaron seis en la I. E. Santiago León y dos en la I. E. 30163; mientras que en San Juan de Iscos se instalaron seis en la I. E. San Juan y dos en la I. E. 30083. En Huayacachi se colocaron tres en la I. E. 30175 y uno en la I. E. 31465.

🏫 ¡En Junín, el sismo no detuvo la educación! Cerca de 400 estudiantes de Chupaca volvieron a clases en aulas temporales instaladas para garantizar que ningún escolar pierda sus aprendizajes.



El Minedu entregó 20 domos en seis colegios, además de mochilas, cuadernos, libros y... pic.twitter.com/H20OaogJYm — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 10, 2026

La instalación de los domos de aulas provisionales en la I. E. San Juan culminó el lunes 10 de agosto, permitiendo cubrir la atención prevista.

Evalúan daños tras réplicas

La cantidad de instituciones educativas afectadas continúa en evaluación debido a las constantes réplicas. Tras el sismo del 18 de julio, la UGEL había identificado alrededor de 30 colegios con daños, sin embargo, los movimientos registrados posteriormente, incluido el del 6 de agosto, provocaron nuevas afectaciones.

Por ello, equipos de la Dirección Regional de Educación de Junín y la UGEL realizan inspecciones y elaboran fichas técnicas para gestionar apoyo y nuevas soluciones temporales.

Menores de colegios locales en Chupaca podrán seguir estudiando

Además de garantizar espacios seguros para estudiar, las autoridades implementarán soporte socioemocional para estudiantes y docentes afectados por los movimientos telúricos.

Equipos de psicólogos y especialistas en convivencia brindarán acompañamiento en las primeras horas del retorno a clases y también orientarán a los padres de familia.