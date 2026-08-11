Salen a la luz detalles inéditos de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión se apoderó de Sporting Cristal después del gol que recibió ante Universitario y tuvo como protagonistas a Yoshimar Yotún y Diego Enríquez. Aunque las cámaras mostraron parte de la discusión, ahora se conocieron detalles inéditos de lo que habría ocurrido dentro del campo y posteriormente en el vestuario.

¿Por qué discutieron Yotún y Enríquez?

El reciente enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario en el Estadio Monumental dejó bastante tela por cortar. Más allá de lo ocurrido con el marcador, uno de los episodios que más llamó la atención fue la fuerte discusión entre dos referentes del conjunto rimense: Yoshimar Yotún y Diego Enríquez.

Todo habría comenzado después del gol de Gianluca Lapadula. Según explicó el periodista Jean Martín Dueñas en el programa de YouTube Enredadosc, Diego Enríquez quedó bastante incómodo con la forma en la que se produjo la anotación y reclamó a sus compañeros por algunas desatenciones defensivas.

"Se putearon, obviamente, como todos los vieron, con 'ajos', 'cebollas', lo que ustedes se imaginan. Pero el tema empieza porque Diego le reclama a Lutiger y a Díaz su desatención en el gol", relató el comunicador.

Fue en ese momento cuando Yoshimar Yotún habría intervenido para intentar controlar los ánimos. Sin embargo, lejos de acabar con el problema, el intercambio terminó convirtiéndose en una discusión entre el capitán celeste y su propio arquero.

Las imágenes mostraron incluso un empujón de 'Yoshi' contra Enríquez, situación que obligó al árbitro Sebastián Lozano a intervenir. Leandro Sosa también colaboró para separar a ambos futbolistas y evitar que el cruce pasara a mayores.

La tensión no terminó inmediatamente. Enríquez todavía intentó continuar con el intercambio, pero Martín Távara apareció para contenerlo antes de que se produjera otro enfrentamiento.

Yotún pidió disculpas a Enríquez

Lo que no se había visto ocurrió posteriormente dentro del vestuario de Sporting Cristal. De acuerdo con el mismo relato, Diego Enríquez todavía se encontraba bastante alterado por lo sucedido en el terreno de juego.

Ante ese escenario, Yoshimar Yotún tomó la palabra frente a sus compañeros y reconoció que su reacción no había sido la mejor. "Quiero pedirle disculpas a Diego por lo que pasó", habría expresado el capitán rimense.

El gesto fue aceptado por Diego Enríquez y permitió bajar definitivamente la tensión. Según lo contado por el periodista, los dos futbolistas terminaron dándose un abrazo y acordaron dejar atrás el incidente, evitando así que el problema dentro de la cancha terminara afectando al grupo.

Finalmente, los detalles inéditos de la discusión entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez revelan que el problema nació por los reclamos tras el gol de Gianluca Lapadula y llegó hasta el vestuario de Sporting Cristal. Sin embargo, el capitán celeste pidió disculpas al arquero y ambos sellaron la reconciliación con un abrazo.