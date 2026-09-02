Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE oficializa cronograma debates electorales en todas las regiones del Perú

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado la realización de 25 debates electorales en todas las capitales de regiones del país.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral, existen 26 314 724 electores hábiles a participar en la jornada de elección de nuevas autoridades, prevista a desarrollarse el domingo 04 de octubre.

Fechas programadas para los debates regionales

Según lo informado por el organismo que preside Roberto Burneo, los debates se desarrollarán del 8 al 19 de setiembre en cada una de las capitales de regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao, con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer a los candidatos a gobernadores regionales, así como sus principales propuestas y planes de gobierno.

En ese sentido, el ciclo de debates iniciará el próximo martes 08 en la región Junín. Las jornadas continuarán el miércoles 09 en Ica, Moquegua y Cusco, y el jueves 10 en Tumbes, Huancavelica y San Martín.

Asimismo, el viernes 11 se realizarán en las regiones de Apurímac, La Libertad y Tacna, mientras que en Áncash, Ayacucho y Arequipa serán el lunes 14. El martes 15 se llevará a cabo en Loreto, el miércoles 16 en el Callao y Ucayali y el jueves 17 en Huánuco. Por su parte, en Cajamarca, Pasco y Puno se desarrollarán el viernes 18, culminando el ciclo de debates el sábado 19 en Amazonas.

Cabe precisar que, en cuatro regiones se organizará debates en dos fechas: Piura (9 y 10 de setiembre), Lambayeque y Madre de Dios (15 y 16) y Lima Provincias (17 y 18), esto último debido al alto número de organizaciones políticas participantes en cada región.

¿Cuándo serán los debates para la alcaldía de Lima?

Con referente a la realización de los debates para los candidatos a la alcaldía de Lima, el JNE informó a finales de agosto, que las fechas de las jornadas han quedado establecidas para los días 21 y 22 de septiembre.

Vale mencionar que, según el cronograma electoral, hasta el 04 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 05 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 03 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.

A manera de que la mayor cantidad de electorales asistan a las urnas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que los peruanos podrán votar con su DNI vencido o por vencer.

De esta manera, el organismo electoral continúa ultimando detalles para la jornada que definirá la elección de las autoridades regionales y locales para los próximo cuatro años.