Policía desarticula organización criminal que producía droga sintética en San Martín de Porres

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo golpe a la criminalidad en la capital. En el marco del operativo Perseo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una organización que se dedicaba a la producción de droga sintética en San Martín de Porres.

Desarticulan banda que producía droga sintética

La Dirección Antidrogas de la PNP, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), logró desmantelar a esta banda transnacional que realizaba la elaboración, transporte y comercialización de drogas sintéticas en el ámbito nacional e internacional.

La diligencia policial se llevó a cabo el último viernes, 12 de septiembre, en el que las fuerzas del orden capturaron a dos sujetos tras la intervención del laboratorio clandestino de los citados tipos de estupefacientes.

Los tipos intervenidos fueron identificados como Andree Eduardo Palma Quiroz (31), alias "Maicelo" o "Chato", y Josué Didier Saturno Chávez (24), alias "Jaime" o "Josué". Estos fueron hallados en el interior de un inmueble en el que funcionaba esta especie de laboratorio con capacidad para producir hasta 600 pastillas por ahora.

En el lugar, las autoridades hallaron una máquina empastilladora, una contadora, tres máquinas secadoras, dos trituradoras, 14 moldes así como otros equipos que se utilizaba para la elaboración de las sustancias ilícitas. De igual manera, se encontraron pastillas de color rosa y sustancias pulverulentas las cuales serán sometidas a las investigaciones correspondiente de acuerdo a ley.

En conclusión, como parte del operativo Perseo, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron un inmueble en el distrito de San Martín de Porres que funcionaba como un laboratorio clandestino donde una banda criminal transnacional realizaba la producción de drogas sintéticas.