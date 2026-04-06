Expresidentes del Congreso respaldan a Fernando Rospigliosi y rechazan "criminalización" de sus opiniones

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Antes de que el Poder Judicial dé a conocer el fallo de la querella por difamación que interpuso Delia Espinoza contra Fernando Rospigliosi, los expresidentes del Congreso salieron en su defensa y rechazaron la "criminalización" de sus opiniones.

A vísperas de fallo por difamación contra Fernando Rospigliosi

En noviembre del 2025, la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) interpuso una querella por difamación agravada al titular del Parlamento por llamarla públicamente "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" en una publicación de X.

Asimismo, el congresista de Fuerza Popular utilizó términos como "desquiciada" y "prodelincuente" para referirse a la exfiscal de la Nación.

En ese sentido, la demanda fue admitida a trámite por el PJ el pasado enero, y adelanto del fallo se programó para mañana martes 7 de abril a las 3 de la tarde.

A poco menos de un día para que se conozca la sentencia del también aspirante al Senado, los últimos seis expresidentes del Congreso del actual periodo emitieron un comunicado conjunto este lunes respaldando al parlamentario fujimorista.

Los congresistas firmantes son Maricarmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y, el también expresidente de la República, José Jerí.

"Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar las opiniones formuladas por quien actualmente ejerce la más alta autoridad del Legislativo", se lee en la publicación. Los expresidentes del Congreso firmantes expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de criminalizar opiniones en el debate público. Defender la libertad de expresión es defender la democracia. El Parlamento debe seguir siendo un espacio de deliberación libre, con... pic.twitter.com/4zU0k7btd6 — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) April 6, 2026

Extitulares exhortan al PJ a proteger "el honor" de Rospigliosi

Los extitulares congresales destacaron la libertad de expresión "reforzada" que la propia jurisprudencia le ha dado al Parlamento, el cual califican de "un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades".

En ese sentido, el grupo de seis parlamentarios señaló que, si bien respeta la independencia del PJ, exhortó al órgano del Estado a tomar una decisión en línea con "los principios de proporcionalidad y mínima intervención".

"De manera que se garantice un equilibro entre la protección del honor y una deliberación democrática libre", señalaron.

A su vez, la congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, indicó en una publicación de X que el Congreso "debe seguir siendo un espacio de deliberación libre, con respeto y equilibrio".

A un día del adelanto del fallo por difamación que interpuso Delia Espinoza a Fernando Rospigliosi, los expresidentes del Congreso salieron en su defensa y condenaron que se "criminalice" sus opiniones en el debate público.