"Petroperú perdió MILLONES por falta de respaldo del Estado", afirmó STAPP

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Grave advertencia. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) aseguró que Petroperú está perdiendo "millonaria oportunidad" y denuncia falta de liquidez debido a la "falta de respaldo del Estado".

Culpan a gestión de Balcázar por falta de liquidez de Petroperú

Mediante un comunicado, el gremio advirtió que los resultados financieros de la petrolera estatal serán negativos al cierre del primer trimestre del 2026. Lejos de atribuir esta pérdida a fallas operativas, responsabilizó a la "inacción o presunta intencionalidad" de la gestión del presidente José Balcázar.

Según STAPP, la empresa "mostraba señales de recuperación" durante el corto gobierno de José Jerí, hacia finales del 2025, "con un EBITDA (indicador) positivo de 13 millones de dólares por primera vez desde 2021".

"Sin embargo, esta tendencia se habría interrumpido por la falta de apoyo estatal. El principal problema identificado en Petroperú es la ausencia de liquidez, sin recursos para adquirir crudo a precios internacionales", subrayó el gremio.

Recordemos que, el pasado 31 de diciembre del 2025, la gestión de Jerí publicó el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que dispuso medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú.

Sin embargo, según sostiene la STAPP, la petrolera se habría visto obligada a la reducción importante de su nivel de refinación en la Refinería de Talara. Como resultado, ha tenido que operar apenas con unos 60 mil barriles diarios, pese a contar con una capacidad cercana a los 100 mil barriles.

STAPP exhorta al Ejecutivo a tomar "medidas urgentes"

También advierten sobre el incremento de la deuda de la estatal y el deterioro de su imagen pública debido a "esta subutilización que limita sus ingresos".

"En los últimos meses, no se han asignado recursos pese al impacto en la compañía y en los consumidores, destacando que el Perú enfrenta precios de combustibles entre los más altos de la región e incluso por encima del promedio mundial", apuntó el STAPP.

Finalmente, el gremio de trabajadores señaló que esta situación se debe a "decisiones políticas acumuladas, como cargas tributarias desiguales", generando a la compañía nacional "competencia desleal y evidente falta de conducción más que de ineficiencia".

"El mensaje es claro: sin medidas urgentes, Petroperú no solo perderá una oportunidad histórica de recuperación, sino que profundizará su deterioro financiero en perjuicio del país. Así como la afectación de la ciudadanía en general", concluyeron.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroleos del Perú (STAPP) criticó que Petroperú no pueda comprar crudo por falta de liquidez y culpó directamente al Gobierno por su "falta de respaldo".