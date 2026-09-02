Banda criminal liderada por joven de 18 años planeaba secuestrar a Kylian Mbappé: esto se sabe

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un caso impactante ha causado revuelo en Francia. Un joven de apenas 18 años fue identificado como el líder de una banda criminal que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé, además de raperos y empresarios adinerados en Francia.

Esta investigación, revelada por el diario Le Parisien, detalló que el sospechoso, identificado como Clément L., ya había estado encarcelado por delitos graves y coordinaba los ataques desde su celda bajo el alias "Lester Z".

Banda delincuencial pretendía secuestrar a Kylian Mbappé

El caso salió a la luz luego de que susciite un intento de robo en el domicilio de un relojero en Neuilly-sur-Seine en el mes de abril del presente año. Tres que se hicieron pasar como repartidores, intentaron ingresar al domicilio con una caja vacía, sin embargo, el dueño sospechó y evitó el asalto.

Días después, la misma relojería fue asaltada por dos hombres armados que se llevaron relojes de lujo valuados en 150.000 euros. En medio de este contexto, la investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Represión del Banditismo (BRB) de París y permitió identificar a Clément L. y a un cómplice tras analizar huellas dactilares y rastrear un vehículo con matrículas falsas.

El joven, de nacionalidad franco-suiza, ya tenía antecedentes por delitos de drogas y robo con violencia. Actuaba desde la prisión de Villepinte, Clément L. utilizando Snapchat y dos teléfonos móviles para dar instrucciones a sus cómplices.

En los dispositivos incautados, la Policía halló una lista con 26 posibles víctimas, entre ellas cantantes, futbolistas y empresarios con grandes fortunas. Entre los objetivos figuraban un mayorista chino, joyeros, un comerciante turco de carne y, como blanco principal, el futbolista Kylian Mbappé.

🔵INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s'en prendre à 26 personnes



Cette bande projetait d'enlever et d'agresser des chefs d'entreprise, mais aussi un rappeur et... le footballeur Kylian Mbappé



➡️... pic.twitter.com/GYzxRCmgVx — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Así se llevó la detención de Clément L

El pasado19 de agosto, los investigadores detuvieron a Clément L. cuando salía del juzgado de Bobigny, donde debía enfrentar cargos por proxenetismo. Tiempo después arrestaron a un segundo sospechoso, presunto dueño del auto usado en los asaltos. En los allanamientos, la Policía incautó zunchos de plástico y cinco teléfonos móviles que aún están bajo análisis.

El fiscal a cargo del caso remarcó la peligrosidad del joven y justificó su aislamiento en prisión por su historial delictivo y su rol como líder de la banda. Mientras tanto, su cómplice quedó en libertad bajo supervisión judicial.

En conclusión, Clément L., un joven de apenas 18 años, fue identificado como el líder de una banda criminal que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé, además de raperos y empresarios adinerados en Francia. El sujeto ya había estado encarcelado por delitos graves y coordinaba los ataques desde su celda bajo el alias "Lester Z".