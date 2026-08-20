Premier Luis Galarreta anuncia batidas a motociclistas en zonas de criminalidad: "Vamos a intensificar los operativos"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta anunció que se intensificarán las batidas y operativos de motocicletas en puntos identificados como de alta criminalidad, como parte de las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad.

Busca sustento constitucional

Luis Galarreta señaló que se fortalecerán los controles y operativos dirigidos a motocicletas en sectores con elevada incidencia delictiva, como parte de las medidas del Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana.

"Las Fuerzas Armadas van a ser importantes, (...) pero no podemos enviarlas sin un respaldo jurídico, para que después los políticos nos vayamos y ellos se queden con procesos penales eternos. Si vamos a enfrentar a la delincuencia tenemos que hacerlo de la manera correcta y dentro de lo constitucional..." declaró.

Se apunta a presencia de Fuerzas Armadas en operativos para mayor efectividad

Se endurecerán los controles a motociclistas

Debido al elevado número de atentados extorsivos cometidos con el uso de motos lineales, se reforzarán los operativos en puntos estratégicos donde se registre una mayor incidencia de estos ataques, sin afectar a los trabajadores que utilizan este vehículo como herramienta de trabajo.

"Un porcentaje de los ataques vinculados a la extorsión se comete utilizando motos, casi un 80%-85%. Por eso, vamos a intensificar los operativos focalizados en zonas que existan estas situaciones. No se harán estos operativos en zonas donde la mayoría hace trabajo de delivery, si no donde corresponde", afirmó.

El propósito es dar con el responsable.

Asimismo, indicó que se iniciará la verificación de la documentación correspondiente con el objetivo de identificar y descartar a posibles delincuentes.

"Y estas operaciones para hacer batidas de motocicletas en gran cantidad, se tiene que identificar quienes están con los papeles y quienes podrían ser delincuentes, tiene que ir de la mano con modificar la parte penal y parte del tratamiento cuando lo capturan", sostuvo.

Se revisarán licencias de motociclistas para el descarte

Mapa de calor será clave

Jefe de gabinete precisó en cómo se desarrollaría dicha medida, utilizando como herramienta elemental un mapa de calor para rastrear el presunto centro de operaciones.

"Vamos a dar mayor incidencia en mapas de calor, con un servicio de inteligencia que está en el pedido de Facultades, que pueda identificar donde está la guarida para ir a sacarlos...", detalló.

El premier Luis Galarreta informó que se reforzarán los operativos y controles a motocicletas en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana.