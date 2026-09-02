Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, es condenado tras manejar ebrio con cuatro veces el límite permitido

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo rodea a Raúl Asencio. El jugador del Real Madrid fue condenado tras ser manejar ebrio su Porsche, con una cantidad de alcohol que superaba ampliamente el límite permitido en España.

Raúl Asencio fue intervenido manejando ebrio

Todo ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando Raúl Asencio se encontraba en una zona de ocio del sur de Gran Canaria. El jugador fue intervenido como parte de un operativo rutinario de vigilancia mientras conducía su Porsche.

Al momento del control arrojó 0,90 mg/l de alcohol en el examen, dejando en claro que superaba por casi cuatro veces el máximo permitido en España, que es de apenas 0,25 mg/l.

El caso no quedó solamente en una intervención policial, pues lo mandaron a un proceso judicial exprés en San Bartolomé de Tirajana y salió condenado por el delito contra la seguridad vial. Su castigo ya se hizo oficial: multa de 14.400 euros y, además, la retirada de su licencia de conducir durante ocho meses.

El futbolista afrontará otra causa judicial

Pero ojo, porque este no es el único problema judicial que tiene pendiente Raúl Asencio. A pocos días de conocerse esta condena, el futbolista deberá acudir nuevamente a los tribunales por un caso distinto que se remonta a junio de 2023.

Desde este jueves 3 de septiembre, la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria juzga a Raúl Asencio junto a tres exjugadores del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, quienes pertenecían al filial del club blanco.

Los hechos investigados ocurrieron el 15 de junio de 2023 en un establecimiento de ocio de Amadores, en Mogán. Según la acusación, dos de los procesados habrían registrado imágenes de las jóvenes sin su conocimiento.

Posteriormente, ese material habría sido compartido con otras personas mediante aplicaciones de mensajería. Según la Fiscalía, Asencio no estuvo presente cuando ocurrieron esos hechos.

Sin embargo, días después habría solicitado y recibido uno de los videos, pese a conocer que había sido obtenido sin autorización, y posteriormente se lo habría mostrado a un conocido.

Por este caso, el Ministerio Público mantiene una acusación provisional contra Asencio por dos delitos de revelación de secretos y solicita una pena de dos años, seis meses y un día de prisión, además de una multa.

Todo se puede arreglar en la cancha judicial si los afectados reafirman que ya perdonaron a los implicados, con lo que la Fiscalía le levantaría los cargos a Asencio por tener una participación secundaria en el asunto

Así, Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, ya fue condenado por manejar ebrio en Gran Canaria, luego de registrar 0,90 mg/l de alcohol frente al límite permitido de 0,25 mg/l. La sanción contempla una multa de 14.400 euros y ocho meses sin licencia.