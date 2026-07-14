ATU entregará subsidio por galón de combustible: Conoce quiénes pueden acceder y desde cuándo solicitarlo

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una resolución de presidencia ejecutiva, la ATU autorizó un nuevo subsidio económico que dará el Estado a los transportistas del servicio público de pasajeros y carga por cada galón de combustible que usen. En ese sentido, el monto aplicado a esta regla será de 4 soles.

¿Cómo acceder al subsidio por galón de combustible?

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 170-2026-ATU/PE, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N.° 004-2026, que establece este incentivo para mantener la continuidad del servicio de transporte público y de mercancías a nivel nacional.

Resolución de presidencial ejecutiva

Con la finalidad de disminuir el impacto del precio en este sector, se ha aplicado un subsidio económico de 4 soles por balón de combustible para las empresas y transportistas del servicio público de pasajeros y carga.

En ese sentido, para acceder al beneficio económico se debe cumplir con una serie de requisitos que son:

Contar con autorización vigente para operar el servicio.

Tener vehículos con habilitación vigente.

Mantener el RUC en estado "activo" y condición de "habido".

No haber presentado información falsa o inexacta para acceder al subsidio.

¿Desde cuándo se puede solicitar el subsidio?

El apoyo económico consiste en un subsidio de S/4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20, con un contenido de azufre igual o menor a 50 partes por millón (ppm). La ayuda cubrirá únicamente las compras de combustible realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026.

Asimismo, la ATU informó que los interesados deberán presentar una única solicitud virtual entre el 30 de julio y el 30 de septiembre de 2026, utilizando la Plataforma Digital de Subsidio (PDS) habilitada por la entidad.

Durante el proceso, el sistema verificará automáticamente el cumplimiento de los requisitos mediante el cruce de información con diversas instituciones públicas, entre ellas:

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sunat.

Osinergmin.

Gobiernos regionales.

Municipalidades provinciales.

Incluso, para validar de manera eficiente y controlada a todas las personas que pueden acceder a este subsidio, se realizará una inspección de las autorizaciones y comprobantes electrónicos que evidencien las compras de combustible por galón para la unidad móvil.

En conclusión, con la presencia de esta medida, los conductores que realizan esta actividad como trabajo van a verse beneficiados por el aporte del Estado con el subsidio económico por galón de combustible que busca disminuir el impacto económico en el recurso.