Rafael Belaúnde ante el Congreso: los planteamientos del Mindef frente a El Niño, la minería ilegal y seguridad fronteriza

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se presentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso para exponer el diagnóstico integral y las proyecciones de su sector. La audiencia parlamentaria estuvo presidida por el titular Francisco Calisto Giampietri e incluyó un balance sobre la participación militar en la seguridad ciudadana y la respuesta institucional ante emergencias.

Despliegue militar y lucha contra bandas transnacionales

Durante su exposición, Belaúnde detalló que los institutos armados participan en 12 estados de emergencia a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas asumen el control directo del orden interno en tres zonas críticas: el VRAEM, Pataz y Putumayo. En las nueve jurisdicciones restantes, las tropas operan en apoyo a la Policía Nacional, esquema bajo el cual resguardan los exteriores de los penales recientemente declarados en emergencia.

En materia de seguridad fronteriza, el ministro destacó la preparación de operaciones contra organizaciones delictivas clasificadas como "grupos hostiles", marco bajo el cual se proyecta incluir a bandas transnacionales como "Los Choneros" y el "Comando Vermelho".

Asimismo, informó sobre la implementación de un sistema de vigilancia con drones en zonas fronterizas con alto flujo migratorio irregular. Respecto a la provincia de Pataz, precisó que permanecen desplegados 347 efectivos (226 militares, 109 policías y 12 funcionarios civiles).

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se presenta ante la Comisión de Defensa de la Cámara del Senado en el que detalla sobre las acciones que realiza su cartera ante la inseguridad ciudadana. Cabe precisar que el ministro del Interior, César... pic.twitter.com/Bf2k1iao3q — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

Preparación ante El Niño y críticas legislativas

En la gestión del riesgo de desastres, el sector presentó el equipamiento dispuesto ante el fenómeno El Niño. La logística contempla 255 camiones para transporte estratégico, 23 helicópteros operativos —con la meta de elevar la flota a 30 unidades—, 14 aviones y tres buques logísticos, entre ellos el BAP Pisco y el BAP Paita, equipados con centros quirúrgicos y plantas potabilizadoras.

Pese a lo expuesto, la presentación generó cuestionamientos. La parlamentaria Lourdes Alcorta criticó la efectividad de las medidas frente a informes del INDECI, ante lo cual Belaúnde reconoció la necesidad de reformular los protocolos de asistencia humanitaria.

En tanto, el legislador Jaime Delgado cuestionó los débiles controles en las rutas de contrabando de armas y combustible hacia la minería ilegal, mientras que Víctor Cutipa observó la presencia del ministro durante la exhibición de detenidos por el recienten secuestro y masacre en Trujillo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión de Constitución del Senado pasó a sesión reservada para que el ministro Rafael Belaúnde responda sobre las acciones que su sector está tomando ante la inseguridad ciudadana.



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En la etapa final de la sesión, el debate sobre soberanía nacional pasó a condición de reservada a pedido del ministro Belaúnde por tratarse de asuntos de seguridad e inteligencia. El presidente de la comisión recordó que dicha información no podrá divulgarse públicamente, quedando pendiente la remisión por escrito de las respuestas a las interrogantes que no lograron ser absueltas.