Nueva Carretera Central: solicitan invitar a Rafael Rey al Congreso por megaproyecto

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado por el partido Ahora Nación, César Augusto Muedas Balbiese, solicitó al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, Luis Quispe Candia, la citación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, a fin de que brinde un informe detallado sobre el estado situacional del megaproyecto de la Nueva Carretera Central.

Requerimiento parlamentario sobre el estado actual de la megaobra vial

A través del oficio N° 057-2026-2027-CAMB/CR, el legislador formalizó el pedido para convocar al titular del sector de Transportes y Comunicaciones ante el grupo de trabajo parlamentario. La medida busca transparentar el avance físico, el financiamiento y el cronograma definitivo de esta infraestructura estratégica que abarca Ate, Cieneguilla, Antioquía, Santo Domingo de los Olleros, Cuenca, Langa, Huarochirí, San Mateo y Yauli.

"Se sirva a invitar al señor Rafael Rey Rey, Ministro de Transportes y Comunicaciones, a una próxima sesión de la Comisión, a fin de que informe sobre el estado situacional, avances, dificultades, financiamiento y cronograma de ejecución del proyecto Creación del servicio de transitabilidad vía interurbana en la Nueva Carretera Central", detalla el oficio.

Asimismo, en la solicitud se remarca que la petición se formula a partir del Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori del pasado 28 de julio, fecha en la que se anunció que el Gobierno culminaría la ejecución de esta importante obra de conectividad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El diputado de Ahora Nación, César Muedas, envió un oficio al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Luis Quispe Candia, para invitar al ministro de Transportes, Rafael Rey, para que explique el plan del gobierno... pic.twitter.com/VTfMutDlLs — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

Incertidumbre presupuestal y ejecución del tramo del túnel Pariachi

Una de las principales preocupaciones expresadas en la iniciativa parlamentaria gira en torno a la falta de asignaciones financieras suficientes para sostener los trabajos en tramos clave del megaproyecto.

"Hasta el momento existe incertidumbre respecto a la ejecución del componente del túnel Pariachi, pues en la Ley de Presupuesto del 2026, solo se contempló 190 millones de soles y en el último Crédito Suplementario aprobado por el Congreso no se adicionó ningún monto para esta obra, por lo que resulta necesario conocer las acciones de este gobierno", resalta el oficio.

La urgencia del informe ministerial radica en el alto impacto social y económico que supone la vía. El desarrollo de esta obra resulta de vital importancia, pues se trata de un megaproyecto que beneficiará a más de 10 millones de peruanos de la Macrorregión Centro.

En ese sentido, Nueva Carretera Central requiere un seguimiento fiscalizador permanente por parte del Poder Legislativo para garantizar que los recursos asignados se ejecuten dentro de los plazos establecidos y sin contratiempos financieros.