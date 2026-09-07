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Falta de veredas en La Molina: Lizzi Sueldo advierte que el 40% del distrito no tiene habilitación urbana y no puede ser pavimentado

La candidata por Renovación Popular señaló que la falta de veredas responde a terrenos clasificados como semi rústicos y que el ordenamiento vial depende de reformas del Ministerio de Vivienda y el Congreso.

Candidata impulsará transformación peatonal.
Candidata impulsará transformación peatonal. (Composición Exitosa)

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Lizzi Sueldo, candidata a la alcaldía de La Molina por el partido Renovación Popular, expuso las serias limitaciones normativas y catastrales que frenan el desarrollo de infraestructura en la jurisdicción.

La postulante precisó que la ausencia de veredas en diversos sectores del distrito no responde a un desinterés de la administración local, sino a que amplias extensiones de terreno permanecen clasificadas bajo la categoría de semi rústicas o carecen formalmente de habilitación urbana, lo que impide la ejecución de obras públicas.

Zonas que no pueden ser pavimentadas

Respecto a la falta de veredas en varios sectores, Sueldo explicó que el origen del problema se remonta al diseño inicial de las parcelaciones. No obstante, aclaró que frente a las exigencias urbanas actuales se deben articular mecanismos para adecuar el territorio y transitar progresivamente hacia una zonificación residencial.

"Hay zonas en las que no hay veredas porque en la mayoría están declaradas como semi rústicas, y al serlo, es un tema de la urbanizadora cuando habilitó el terreno. Entonces, cambiarlo no le corresponde tanto al municipio, sino a la misma gente de la urbanización. A veces los vecinos prefieren que se mantenga de esa manera, por un tema de jardines y espacios", manifestó. 

Trabas normativas y el rol del Ejecutivo y el Congreso

La candidata aseguró que la verdadera magnitud del déficit de saneamiento en la comuna se da por el gran porcentaje del terreno declarado semi rústico y remarcó que las municipalidades carecen de facultades legales para intervenir terrenos sin la reglamentación adecuada.

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"El 40% del territorio de La Molina no tiene habilitación urbana, no solo hablamos de semi rústico, sino de territorio que no se puede pavimentar. No es un tema municipal, que más bien quisiera pavimentar e ingresar a ordenar el territorio, pero eso viene por ley; es el Ministerio de Vivienda que tiene que reglamentar y el Congreso quien tiene que cambiar las normas", enfatizó.

Ante la posibilidad de que la comuna presente una iniciativa legislativa para destrabar esta situación, la aspirante edil observó que los proyectos parlamentarios suelen estructurarse para generar un impacto de alcance general y no exclusivamente para atender a un solo distrito.

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Sin embargo, precisó que las trabas legales no han impedido buscar alternativas de gestión, citando como ejemplo las intervenciones realizadas en Huertos de La Molina, donde se lograron habilitar nuevos espacios públicos y zonas pavimentadas, modelo que proyecta replicar e impulsar de llegar al sillón municipal.

La problemática expuesta por Lizzi Sueldo evidencia cómo los vacíos en el saneamiento físico-legal y la rigidez de las normas nacionales condicionan la calidad de vida y la transitabilidad en La Molina.

Superar el déficit de veredas y pistas requerirá una estrategia integral que combine la voluntad de las juntas de vecinos con una coordinación directa entre el Ministerio de Vivienda y el Poder Legislativo para adecuar el marco legal a las demandas de ordenamiento territorial que exige la ciudadanía.

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