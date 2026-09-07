Transportistas blindan buses de la empresa Translicsa para enfrentar ola de criminalidad y extorsiones

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante los constantes ataques armados perpetrados por grupos extorsionadores contra conductores del transporte público, representantes del sector vienen evaluando la implementación de sistemas de blindaje en las unidades vehiculares.

Buses de Translicsa son blindados

Desde el patio de maniobras de la empresa de transporte E. T. Translicsa, Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano (ACTU), explicó que la propuesta contempla proteger integralmente la cabina del conductor frente a los diferentes tipos de ataques que se registran durante el servicio.

Según explicó, el sistema fue desarrollado con apoyo de expertos e incluye la instalación de láminas de acero en la parte externa y en la zona delantera y lateral izquierda de la unidad.

"El blindaje consiste en proteger al conductor, proteger su vida. Hemos hecho las coordinaciones con los expertos implementando la lámina de acero que protege la parte externa y la parte delantera, lateral izquierda", expresó.

Cabina del conductor está completamente resguardada

A esta protección externa se suma un sistema de vidrios blindados en la parte interna de la cabina, diseñado para brindar cobertura de 360 grados al conductor.

La medida busca responder a dos modalidades de ataque identificadas por el gremio: las agresiones por interceptación de las unidades durante la ruta y aquellos delincuentes que se hacen pasar por pasajeros.

El representante de la ACTU, Julio Bretoneche indicó que aproximadamente el 70 % de los ataques se produciría durante el recorrido, por lo que consideró necesario reforzar tanto la protección externa como la interna de los vehículos.

"Toda la cabina del conductor está blindada, la parte interna, posterior y lateral está perfectamente blindada. Así suba un falso pasajero, un delincuente camuflado no pueda atentar contra el conductor", afirmó el representante de ACTU.

Pruebas con balas reales

Asimismo, sostuvo que las unidades fueron sometidas a pruebas balísticas para verificar la resistencia de los materiales empleados. "Hemos hecho la prueba balística del caso y no pasa absolutamente nada", manifestó.

La implementación del blindaje se realizará de manera progresiva, debido al costo que representa para las empresas de transporte. De acuerdo con Bretoneche, el precio estimado oscila entre 2.500 y 3.000 dólares por unidad , por lo que cada empresa deberá incorporar este sistema gradualmente.

"Lo vamos a implementar gradualmente por el tema de costos. Lo vamos a aplicar en cada empresa de transporte", sostuvo.

Finalmente, la propuesta de los transportistas busca brindar garantías a los conductores frente ataques de extorsión durante el servicio mediante el blindaje de buses de la empresa Translicsa.