Argentina demandará a petrolera israelí Navitas: será procesada por operar en las Malvinas

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Argentina prepara sanciones penales

La acción judicial emprendida por las autoridades gubernamentales busca frenar los trabajos de prospección energética ejecutados por firmas extranjeras en la zona insular. El Ejecutivo formalizó la medida ante los tribunales correspondientes para delimitar las responsabilidades legales de la compañía internacional y sus asociadas comerciales.

En ese marco, la representación legal del Estado detalló los alcances del proceso normativo e identificó formalmente a las entidades corporativas comprometidas: Según informó la Presidencia argentina, la denuncia alcanzará a las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, IHI Associates Inc y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.

Asimismo, la administración enfatizó la invalidez de los permisos otorgados por las autoridades insulares para la extracción de recursos en aguas territoriales. Argentina alega que estas empresas "presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítima gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidocrarburos en la Cuenca Malvinas Norte", en "violación" de las leyes argentinas.

🇦🇷 | Argentina ha señalado el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las Islas Malvinas como una amenaza urgente a su reclamo de soberanía.



El yacimiento, estimado en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, está siendo desarrollado por la británica Rockhopper... — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 4, 2026

Estrategia judicial, proyecto Sea Lion y acciones de soberanía

El proceso legal estará encabezado por el canciller argentino, Pablo Quirno, con el patrocinio de Sebastián Amerio, jefe de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino. Navitas opera y posee una participación del 65% en el proyecto 'offshore' (costas afuera) Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas del Atlántico sur que forman parte de la histórica disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas.

Las acciones administrativas y penales no se limitarán a las personas jurídicas, sino que buscarán imputar a los ejecutivos involucrados en las decisiones corporativas. El Gobierno argentino dijo que la demanda también se dirigirá contra "todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido" en el proyecto.

"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondiente, por ser parte integrante del territorio nacional", dijo el Gobierno en su comunicado.

En ese sentido, Argentina reforzará las vías diplomáticas, judiciales y presupuestarias para frenar las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur y consolidar su postura legal en la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas.