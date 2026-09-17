Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori anuncia colocación de 12 geomallas halladas en almacén de Santa Eulalia

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La provincia de Huarochirí inició los trabajos de prevención ante los posibles embates del fenómeno El Niño tras el anuncio oficial del Ejecutivo respecto al despliegue de infraestructura de contención en las zonas de mayor riesgo. Durante su visita a la localidad, la jefa de Estado confirmó que las estructuras metálicas halladas previamente en un depósito municipal serán instaladas en diez puntos estratégicos de la zona para mitigar el impacto de eventuales deslizamientos y huaicos.

Hallazgo de infraestructura y plan de prevención ante El Niño

Las acciones de preparación frente a las contingencias climáticas contemplan el uso de insumos técnicos que permanecieron sin ser ejecutados por gestiones anteriores. La puesta en marcha del proyecto busca salvaguardar la integridad de miles de residentes asentados en las franjas de quebrada.

"En una de las 10 quebradas donde se están colocando 12 geomallas, 12 barreras dinámicas para proteger la vida de 120 mil personas como ustedes recordarán hace algunas semanas atrás estuvimos en el almacén donde habíamos visto estas geomallas almacenadas tiradas dejadas de lado por más de tres años", señaló la presidenta.

La recuperación de estas barreras dinámicas flexibles permitirá reducir significativamente la fuerza del arrastre de rocas y lodo durante la temporada de lluvias intensas. Los equipos técnicos iniciaron las evaluaciones de suelo para garantizar el correcto anclaje de los sistemas en las pendientes seleccionadas.

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde la provincia de Huarochirí, la presidenta Keiko Fujimori detalló la lista de actividades que realizará durante su primer viaje oficial a Estados Unidos. Fujimori manifestó que, como parte de su itinerario, tiene previsto un encuentro con el presidente Donald... pic.twitter.com/GrQsWXnO6X — Exitosa Noticias (@exitosape) September 17, 2026

Plazos de ejecución y cobertura de protección para la población

El plan de mitigación en Huarochirí establece un cronograma estricto para culminar las obras antes del incremento de las precipitaciones en la sierra central. Las autoridades locales supervisarán de manera continua los avances físicos en los diez frentes de trabajo determinados por los especialistas de gestión del riesgo de desastres.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 100 días calendario , periodo en el cual se completará el ensamblaje total de las 12 geomallas en las quebradas críticas identificadas. Esta infraestructura actuará como una primera línea de defensa para prevenir tragedias en los centros poblados colindantes.

La implementación de estas barreras forma parte de una estrategia integral orientada a reforzar las cuencas vulnerables de la región Lima. Las instituciones involucradas mantendrán la vigilancia técnica en la zona para asegurar que los trabajos concluyan dentro de los tiempos estipulados.

En ese sentido, la presidenta Keiko Fujimori ratificó que el Ejecutivo continuará priorizando las obras de contención y prevención en las áreas declaradas en emergencia por el fenómeno El Niño a nivel nacional.