César Astudillo: Ministro del Interior fue interpelado en el Senado por crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, respondió este jueves 17 de septiembre al Pleno de la Cámara de Diputados, el pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre la seguridad ciudadana y las medidas efectivas contra la criminalidad.

La sesión de interpelación en enmarcó en la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD que fuera presentada a inicios de mes por la Bancada de Juntos por el Perú, en medio de la crisis delictiva que a diario cobra la vida de peruanos, la cual generó el cambio del comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Presenta estrategia para combatir la delincuencia y crimen organizado

Tal como había sido agendado, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) respondió cada una las preguntas del pliego interpelatorio, explicando, además, la estrategia integral del sector para enfrentar a la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional.

"Esta estrategia de cinco ejes se basa en anticiparnos al crimen, recuperar el control territorial, quitarle al crimen sus herramientas, controlar nuestra frontera, fortalecer la seguridad integral y que todo el sistema funcione como uno solo", señaló.

🛡️ ¡Cinco ejes contra el crimen organizado!



El Mininter fortalece la seguridad mediante una estrategia que permite anticiparse al delito, recuperar nuestras calles, reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales, proteger las fronteras y consolidar una respuesta... pic.twitter.com/H0g0iSayue — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 17, 2026

En ese sentido, anunció la próxima aplicación de "medidas extraordinarias y urgentes" destinadas a fortalecer las capacidades logísticas y operativas de la PNP, con un presupuesto base de S/ 1 175 516 destinados a la adquisición de equipamientos tecnológicos, uniformes, armamento, municiones, vehículos, entre otros.

Del mismo modo, sostuvo que su cartera está planteando que los licenciados de las Fuerzas Armadas puedan incorporarse a la Policía Nacional, ya que sus conocimientos podrían ayudar a que puedan proteger las calles en el menor plazo. Además, indicó que su gestión está implementando una reforma estructural en la PNP y una reingeniería en los procesos de personal, inteligencia, instrucción y entrenamiento, operaciones y logística.

"Estamos en una reforma, no una reforma drástica y draconiana como quisieran algunas personas, porque no queremos tampoco debilitar a nuestra Policía. Vamos a hacer los cambios a través de estos procedimientos que ustedes mismos lo van a ver en el transcurso de esta semana", puntualizó ante la representación nacional.

Tras su exposición, los representantes de los seis grupos parlamentarios expusieron sus puntos de vista. El bloque de oposición cuestionó las respuestas de Astudillo Salcedo; mientras que, desde Fuerza Popular hicieron hincapié en la necesidad de aprobar el pedido de facultades legislativas para fortalecer la lucha contra todos los flagelos que atacan a diario a la ciudadanía.

Procedimiento de la interpelación

Según el Reglamento del Congreso, la moción se presenta con no menos del 15 % del número legal de parlamentarios, la cual debe contener el respectivo pliego interrogatorio, este se da cuenta en el Pleno y se evalúa su admisibilidad en la siguiente sesión plenaria.

Cuando se admite la moción, se fija el día y hora para la presentación del ministro interpelado. Cabe señalar que, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo del Congreso acuerda el tiempo y las reglas del debate.

La concurrencia del ministro no puede ser antes del tercer día ni luego del décimo de admitida la moción. El (la) ministro (a) de Estado responde el pliego y de no convencer a la representación nacional, pueden optar por la censura.

De esta manera, César Astudillo no solo fue interpelado, también podría ser el primer el ministro censurado de la administración de Keiko Fujimori.