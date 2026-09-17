Indecopi exige información obligatoria al Liceo Naval Almirante Guise ante grave denuncia de agresión

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la grave denuncia de presunta agresión sexual sufrida por un estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise, Indecopi anunció que iniciará acciones urgentes de fiscalización. Mediante un comunicado publicado, hoy 17 de septiembre, la institución informó que ha requerido de manera obligatoria toda la información pertinente sobre los hechos al centro educativo.

El objetivo apunta a verificar de manera rigurosa si el colegio cumplió con las obligaciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Con esta acción inicial, el organismo pone énfasis en advertir sobre las severas consecuencias legales ante una eventual falta de colaboración por parte de las autoridades del plantel.

"Se advierte que cualquier negativa, demora u omisión injustificada en la entrega de la información requerida derivará en la interposición de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el colegio o sus representantes por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad (Art. 368 del Código Penal)", se menciona en el comunicado.

📢 COMUNICADO | Ante la grave denuncia de agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, el Indecopi informa lo siguiente ⤵ https://t.co/UnoFVxjLxV — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) September 17, 2026

Los cuatro puntos del comunicado que advierte Indecopi

Indecopi detalló cuatro medidas claves tras la denuncia en el Liceo Naval. Primero, el comunicado menciona que se inició una fiscalización para comprobar si el colegio aplicó las leyes de protección y convivencia pacífica. Segundo, exigió a la institución educativa entregar toda la información del caso de forma obligatoria.

El tercer punto advierte que si el colegio oculta datos o se demora, enfrentará sanciones administrativas y hasta una denuncia penal por desobediencia a la autoridad. El cuarto punto aclara que estas sanciones corren por la vía administrativa y no interfieren con las investigaciones penales que ya realizan la PNP y la Fiscalía de la Nación. Con estas acciones, el Estado busca también garantizar respuestas rápidas y castigar cualquier negligencia de las autoridades del plantel educativo.

Fiscalía inició proceso de investigación preliminar contra los menores acusados por presunto abuso sexual

El Ministerio Público, a través de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, abrió una investigación preliminar contra los diez adolescentes que cursan el quinto año de secundaria en el colegio Liceo Naval Almirante Guise. Los menores se encuentran retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada, tras ser acusados de un presunto abuso sexual en agravio de un estudiante de dieciséis años en el distrito de San Borja.

Ante estos graves hechos, el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández ordenó la realización de las respectivas diligencias para esclarecer el caso. Entre las principales medidas dispuestas figuran la toma de declaración de la víctima bajo la modalidad de cámara Gesell, así como la recepción de los testimonios de los escolares implicados.