Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: mira el MINUTO a MINUTO de la Sudamericana 2026

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano visita a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño busca defender el 2-0 conseguido en Cusco y asegurar su pase a semifinales.

Minuto a minuto

45' - Minutos extras

Se jugarán tres minutos adicionales en el estadio Centenario de Uruguay.

38' - Gooooooool de Montevideo City

Primer gol de Salomón Rodríguez a favor del club uruguayo.

¡¡SUEÑA EL EQUIPO DE MARCELO MÉNDEZ!! Salomón Rodríguez no perdonó dentro del área y firmó el 1-0 (1-2 global) de City Torque vs. Cienciano.



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29' - Susto para Cienciano

Tras el contragolpe de Montevideo City, el árbitro lo cobró como fuera de juego.

28' - Se salvó Montevideo City

Marinich pegó un tiro libre de larga distancia que el arqueo desvió la pelota a córner.

23' - Pausa de hidratación en el Centenario

22' - Amarilla para Montevideo

Silveira cobra tras darle una dura entrada a Souza de Cienciano.

21' - Tarjeta amarilla para Cienciano

Barreto es amonestado por dura falta contra un jugador del Montevideo.

19' - Palo al arco cusqueño

Pizzichillo encesta el primer derechazo hacia el arco de Cienciano, pero choca con el palo.

18' - 'El Papá' obtiene el balón

Garcés cambia de dirección tras el centro de Bandiera, pero la pelota tuvo fallos en llegar al arco uruguayo.

16' - ¡¡Montevideo reaparece!!

Bandiera logra llevarse el balón, pero no le pega con claridad. Los uruguayos aparecen por detrás.

13' - Falta a favor uruguayo

Tras el córner de Cienciano, Arias cayó en el área, pero el árbitro piteó a favor de Montevideo.

07' - Becerra hace el cierre

El defensa logra hacer un buen cierre ante la peligrosa llegada del Montevideo City, bloqueando el centro.

05' - Matías Succar lanza de esquina

Bajo el peligro del lado derecho, Succar lanza corner para Cienciano.

03' - La toca Cienciano

Bandiera tuvo el primero para el 'Papá', pero no pudo definirla con claridad.

00' - ¡Arranca el partido en el Centenario!