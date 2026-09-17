Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: mira el MINUTO a MINUTO de la Sudamericana 2026

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 17/09/2026
Cienciano visita a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro cusqueño busca defender el 2-0 conseguido en Cusco y asegurar su pase a semifinales.
Minuto a minuto
45' - Minutos extras
Se jugarán tres minutos adicionales en el estadio Centenario de Uruguay.
38' - Gooooooool de Montevideo City
Primer gol de Salomón Rodríguez a favor del club uruguayo.
29' - Susto para Cienciano
Tras el contragolpe de Montevideo City, el árbitro lo cobró como fuera de juego.
28' - Se salvó Montevideo City
Marinich pegó un tiro libre de larga distancia que el arqueo desvió la pelota a córner.
23' - Pausa de hidratación en el Centenario
22' - Amarilla para Montevideo
Silveira cobra tras darle una dura entrada a Souza de Cienciano.
21' - Tarjeta amarilla para Cienciano
Barreto es amonestado por dura falta contra un jugador del Montevideo.
19' - Palo al arco cusqueño
Pizzichillo encesta el primer derechazo hacia el arco de Cienciano, pero choca con el palo.
18' - 'El Papá' obtiene el balón
Garcés cambia de dirección tras el centro de Bandiera, pero la pelota tuvo fallos en llegar al arco uruguayo.
16' - ¡¡Montevideo reaparece!!
Bandiera logra llevarse el balón, pero no le pega con claridad. Los uruguayos aparecen por detrás.
13' - Falta a favor uruguayo
Tras el córner de Cienciano, Arias cayó en el área, pero el árbitro piteó a favor de Montevideo.
07' - Becerra hace el cierre
El defensa logra hacer un buen cierre ante la peligrosa llegada del Montevideo City, bloqueando el centro.
05' - Matías Succar lanza de esquina
Bajo el peligro del lado derecho, Succar lanza corner para Cienciano.
03' - La toca Cienciano
Bandiera tuvo el primero para el 'Papá', pero no pudo definirla con claridad.