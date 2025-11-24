¿Feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto se sabe oficialmente

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mes de noviembre se ha caracterizado por contar con numerables días no laborables, ahora, ante la expectativa de un feriado largo desde este jueves 27 de noviembre, ¿el sector público y privado podrá disfrutar de estos días libres previo a las festividades? Conoce los detalles en la siguiente nota.

¿Confirman feriado largo desde el 27 de noviembre?

Las fiestas por Navidad y Año Nuevo están cada vez más cerca y con ellas los esperados descansos o días no laborables para todo los trabajadores de ambos sectores.

Muchos ciudadanos esperan contar con más días libres para terminar de organizar sus pendientes o aprovechar los fines de semana largo para tener un merecido descanso previo a las festividades que se celebran a nivel global. Por ello, muchos peruanos y peruanas tienen la expectativa de contar con más días antes del cierre de año.

En el caso de Perú, tras contar con varios días no laborales en diferentes regiones del país, este jueves 27 de noviembre de acuerdo a la Ordenanza Regional N.º 130-2007 se este día como feriado no laborable en el departamento de Pasco.

Tal disposición se da solo para la región de Pasco con motivo de su aniversario. En la ordenanza regional también se señala que la medida es de carácter obligatorio para el personal del sector público para participar en los eventos conmemorativos y las actividades cívicas, culturales y recreativas programadas por la autoridad local.

Ordenanza Regional de Pasco que establece feriado no laborable este 27 de noviembre.

¿Qué sucede con el viernes 28 de noviembre?

A pesar de que el jueves 27 sí ha sido declarado feriado no laborable para toda la región de Pasco, en el caso del viernes 28 de noviembre, según el diario oficial El Peruano, no ha sido declarado como día no laborable.

Por tal motivo, el feriado largo no se aplicaría y, tanto trabajadores como estudiantes, deberán continuar con sus responsabilidades.

¿Cuáles son los siguientes días no laborables?

A pesar de que no se concretaría feriado largo para desde este jueves 27 de noviembre, cada vez están más cerca los siguientes feriados a nivel nacional.

Este lunes 8 de diciembre es declarado nacional por la festividad de la Inmaculada Nacional y al siguiente día, martes 9 de diciembre, se conmemora la Batalla de Ayacucho.

Últimos feriados 2025

Este jueves 27 de noviembre ha sido declarado feriado no laborable solo para la región de Pasco y se descarta que el viernes 28 sea considerado día no laborable. Sin embargo, ya se acercan los feriados a nivel nacional para este lunes 8 y martes 9 de diciembre.