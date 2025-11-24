RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Pudo ser una tragedia

Tres heridos deja violento triple choque en el km 19 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador

Un furgón que se encontraba estacionado en la Panamericana Sur fue el responsable del accidente que dejó tres heridos. Afortunadamente, un motociclista resultó ileso a pesar del impacto.

Un triple choque en la Panamericana Sur dejó tres heridos. (Foto: Difusión)

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/11/2025

Un violento accidente de tránsito ocurrió sobre las primeras horas de la mañana de este lunes 24 de noviembre. A la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador, se reportó un triple choque el cual dejó como saldo a tres personas heridas.

Triple choque en VES deja tres heridos de consideración

De acuerdo a la información brindada por América Noticias, todo inició cuando un furgón se encontraba estacionado al lado derecho de esta vía rápida. Pese a contar las luces intermitentes encendidas, un auto gris de placa BUB-142 impactó violentamente contra la parte posterior de esta furgoneta.

A partir de ahí, se inició una serie de topetazos el cual alcanzó a una moto lineal que pasaba por el lugar. Afortunadamente, el chofer de este vehículo menor resultó ileso gracias a que tenia el casco puesto y otros elementos de seguridad. Eso sí, su motocicleta quedó casi inservible a un lado de la avenida.

Gracias a que el siniestro se encontraba cerca al peaje de Villa El Salvador, una vehículo de auxilio mecánico de Rutas de Lima se hizo presente para atender la emergencia. A su vez, una patrulla del serenazgo del distrito hizo lo propio, además de una ambulancia que trasladó a los afectados a la clínica Santa Martha.

Tripe choque en VES pudo ser una tragedia.

El conductor y el copiloto del auto plomo fueron los más comprometidos ya que el frontis quedó completamente destruido producto del choque. Por ello, los bomberos tuvieron que realizar distintas maniobras para poder sacarlos del vehículo por la parte del parabrisas.

Reportan intenso tráfico en la Vía de Evitamiento

Un poco más al centro de la capital, específicamente cerca al Trébol de Caquetá, decenas de usuarios han reportado un tráfico inusual debido a que un bus de transportes público de la empresa 'Los Chinos' se encuentra varado en plena vía por lo que las autoridades decidieron cerrar dos carriles de los tres habilitados.

Incluso, un vehículo de auxilio vial de la concesionaria Lima Expresa acudió hasta el punto para atender la emergencia. Según se pudo observar en las redes sociales, la cola de autos y otros se extiende por varios kilómetros, casi hasta el Puente Huánuco, cerca al paradero de Acho.

De esta manera, un triple choque se reportó sobre la mañana de este lunes 24 de noviembre a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Sur el cual dejó 3 heridos que se encuentran siendo atendidos en una clínica local.

