Trámite de DNI electrónico GRATIS este 26 de noviembre: AQUÍ los requisitos y quiénes serán beneficiados

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña de DNI electrónico (DNIe) gratis se llevará a cabo este miércoles, 26 de noviembre. Conoce en esta nota de Exitosa, quiénes se verán beneficiados con este evento y cuáles son los requisitos.

Importancia del DNI electrónico

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en coordinación con distintas instituciones y municipios realizan esta campaña con la finalidad de facilitar el acceso a la identificación oficial y asegurar que más personas puedan obtener o actualizar su DNIe.

Asimismo, este evento del miércoles se da en el marco de los próximos comicios electorales del 2026 y que la ONPE diera a conocer cómo escoger tu lugar de votación. Además, recuerda que tener tu DNI electrónico te permitirá no solo validar tu identidad, sino también, realizar distintos trámites de forma rápida, sencilla y práctica, gracias a su chip que almacena datos y permite la firma digital.

Pese a que el Reniec anunció que el trámite para renovar el DNIe 3.0 se podrá realizar de manera virtual, desde el lugar que te encuentres y con total seguridad sobre tus datos personales, la institución recuerda que también realiza campañas gratuitas para llegar a más ciudadanos y en especial, a las zonas más vulnerables del país.

¿Dónde será la campaña gratuita de DNIe?

En ese marco, a través de las redes sociales, se reportó que el miércoles, 26 de noviembre, una de las campañas en coordinación con la entidad liderada por Carmen Velarde, se desarrollará en el municipio de Independencia, ubicada en la provincia de Pisco (Ica).

En esta jurisdicción, el trámite será dirigido a ciudadanos de todas las edades. La atención se llevará a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el Salón de Actos de la entidad edil. Asimismo, se destaca que el cambio de DNI azul o amarillo a electrónico serán gratuitos. ¡Atención a todas las edades! Entre los requisitos están:

Menor de edad debe ir acompañado del papá o mamá, ambos portando DNI físico y si no lo tuviera, copia o foto del documento de ambos lados.

debe ir acompañado del papá o mamá, ambos portando DNI físico y si no lo tuviera, copia o foto del documento de ambos lados. Menor si va a cambiar domicilio con recibo de agua o luz.

Mayor de edad deberá llevar su DNI tradicional en físico y si no lo tiene, llevar copia o foto del documento por ambos lados.

Trámite gratuito en Cañete

Otra jurisdicción participante es la Municipalidad Distrital de Mala de la provincia de Cañete de la región de Lima. La campaña será gratuita desde las 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y no solo el miércoles, sino también el jueves 27 de noviembre.

La jornada está dirigida exclusivamente a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a personas adultas mayores de 60 años. Los servicios disponibles son inscripción por primera vez (traer acta de nacimiento), renovación, rectificación de datos y la foto es gratuita. ¿Cuáles son los requisitos?:

Mamá o papá con DNI y presencia de menor con DNI, copia o foto.

Campaña gratuita de DNIe este 26 de noviembre en Ica y Cañete.

Así que si estás pensando en renovar tu documento o el de tu hijo, recuerda que el Reniec en coordinación con dos municipios del país, realizará campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico este 26 de noviembre.