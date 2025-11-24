Querido actor de 'Al fondo hay sitio' IMPACTA al tomar una decisión importante en su vida: ¿Qué sucedió?

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un querido actor de la popular serie 'Al fondo hay sitio' ha sorprendido a más al tomar una decisión importante en su vida. En la siguiente nota conoce de quién se trata y lo que ha revelado en sus redes sociales.

¿Quién es el actor de 'Al fondo hay sitio'?

El intérprete escénico Alejandro Villagómez dejó a más de uno con la boca abierta al confirmar que el próximo año contraerá matrimonio con su pareja Joseline Lavaud.

Al respecto, el actor que da vida al entrañable 'Gaspar' en la producción televisiva, recurrió a su cuenta oficial de Instagram en el que publicó un carrete de fotografías y videos en los que registró cómo fue su pedida de mano de su novia, conocida bajo el apelativo de 'Nube' en el ambiente artístico.

Como era de esperarse, con su sentido de humor característico, el entrañable amigo de Joel Gonzáles (personaje interpretado por Erick Elera), dio a conocer la noticia en una publicación compartida con quien será su futura esposa con una descripción de película.

"Título: "La Boda". Género: Comedia romántica con drama ligero. Estreno: 2026. Sinopsis: En un mundo de idas y vueltas en pleno 2023, el algoritmo los juntó. Sobrevivieron al filtro familiar, a los pasados oscuros y al mal de ojo. En el 2025 se dieron el "sí" (sí!, voluntariamente) y en el 2026 inicia el apellido combinado y discusiones sobre qué alfombra comprar...", se lee en el post.

Para amenizar aún esta importante decisión en su vida, ambos artistas realizaron una convocatoria para aquellos que quieran sumarse a tirar arroz tras su boda. "Casting abierto! Si te gusta tirar arroz, ésta es tu oportunidad!!!", escribieron.

Escena romántica

En las instantáneas se revela que la pedida de mano se llevó a cabo en una playa con un camino lleno de girasoles parados y una alfombra rasta sobre la arena.

Este ambiente estaba acompañado por un gran número de imágenes en los que aparecen juntos, aperitvos y unas velas que hacían más romántico el momento y por supuesto el anillo de compromiso en su caja.

Amigos felicitan a 'Gaspar'

Como era de esperarse amigos y colegas de la pareja extendieron sus felicitaciones por la decisión de ambos y les compartieron diversos mensajes.

Entre ellos destacó el de Guadalupe Farfán ('July') quien expresó: "Chicos felicidades". Natali Zegarra también se sumó y sostuvo: "Felicitaciones a los dos". Christian Ysla, Carlos Carlín, Mónica Sánchez, también hicieron lo mismo.

Es así como Alejandro Villagómez reveló que se casará con su novia Joseline Lavaud el próximo año recibiendo el cariño de sus amistades en redes sociales.