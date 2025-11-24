¡A juntar agua desde YA! Anuncian corte de agua para el martes, 25 de noviembre: AQUÍ todos los detalles

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programados del recurso hídrico en varios distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida este martes, 25 de noviembre.

¿Qué distritos se verán afectados con el corte?

De acuerdo al último reporte de la empresa estatal, en sus redes sociales, la interrupción temporal este martes se debe a las labores de mantenimiento que realizarán para garantizar la calidad del servicio. En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas desde ya para no verse sorprendidos con la falta de este recurso desde temprano.

En caso el servicio no se restablezca en el horario programado, Sedapal informa que los usuarios pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano. A continuación te revelamos cuáles serán los distritos que se quedarán sin agua este 25 de noviembre:

Sin agua en Surquillo

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Conjunto residencial Dammert Muelle. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 38.

Interrupción del servicio en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 307.

A.H. Japón-Nazarenas. Sector 307 SJM: A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya, A.H. Los Ángeles. Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Corte en San Miguel

Horario de corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de Papel, Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Miramar. Cuadrante: Calle 29, Av. Libertad, Av. R. Escardó, Av. La Marina, Ca. Tungasuca, Ca. Carabobo, Ca. J. Chávez, Av. Costanera.

Asoc. Las Gardenias, Urb. Chepén, Urb. Ciudad de Papel, Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Miramar. Cuadrante: Calle 29, Av. Libertad, Av. R. Escardó, Av. La Marina, Ca. Tungasuca, Ca. Carabobo, Ca. J. Chávez, Av. Costanera. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 45.

En Puente Piedra

Áreas afectadas: A.H. Fortaleza Kuelap, Asoc. Chillón, Asoc. Prop. y Residencial de los Jardines de Shangrilá, Asoc. de Viv. Chillón, Asoc. de Viv. Resid. Los Sauces, Asoc. El Harás de Chillón, Asoc. Los Jardines de Shangrilá, Centro Poblado Tinaja, Urb. Resid. La Ensenada.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 369.

Así que no olvides juntar agua desde ya, ante el anuncio de Sedapal, en redes sociales, de que tiene cortes de agua programados para este martes, 25 de noviembre.