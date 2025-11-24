Aeropuerto Jorge Chávez: LAP cobrará a pasajeros con conexión internacional desde el 7 de diciembre

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, Lima Airport Partners (LAP) informó que, partir de diciembre del 2025, se iniciará el cobro para pasajeros que tengan vuelos con conexión internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez, en línea con la aprobación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

¿Qué es el cobro de la TUUA de Transferencia?

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), aprobó la TUUA un día antes, en cumplimiento de lo acordado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión, firmada en el 2013, entre el Estado peruano y LAP.

Por ello, el comunicado señala que estos compromisos habilitan al concesionario a la aplicación del cobro de la tarifa de transferencia tanto para pasajeros de conexión internacional como conexión doméstica o nacional.

#COMUNICADO 🚨✈️

Sobre la aprobación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, por parte de @ositranperu, informamos:



✅Esta decisión ratifica el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y su Adenda 6, suscrita formalmente entre el... pic.twitter.com/jFaOe6j6H0 — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) November 24, 2025

"A partir del 7 de diciembre del 2025, se iniciará el cobro para pasajeros que tengan una conexión internacional en el Jorge Chávez, a través de plataformas de pago on line, módulos presenciales y agentes aeroportuarios autorizados con POS móviles", anunció LAP.

En principio, desde la fecha indicada se empezará a aplicar la tarifa para las conexiones internacionales. De momento, el pago para las conexiones nacionales está suspendido temporalmente. Según LAP, aun están en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para llegar a una modificación contractual.

¿Cuáles serán las tarifas de la TUUA y cómo pagarlas?

Las tarifas definitivas aprobadas son:

TUUA de Transferencia para los pasajeros INT-INT (Internacional): $ 10,05 por pasajero + IGV .

. TUUA de Transferencia para los pasajeros DOM-DOM (Nacional): $ 6,32 por pasajero + IGV.

LAP informó que no ha sido posible incorporar las tarifas en el ticket aéreo, por lo que se han establecido los siguientes métodos de pago:

Plataforma de pago online , si el pasajero desea realizar el pago antes del viaje.

, si el pasajero desea realizar el pago antes del viaje. Agentes aeroportuarios con POS móviles , distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima

, distribuidos a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en Lima Módulos presenciales de pago exclusivos para el cobro de la TUUA.

LAP exhorta a aerolíneas

La compañía hizo un llamado a las todas las aerolíneas habilitadas para estas conexiones a informar anticipadamente sobre la aplicación de esta tarifa, de manera que se eviten molestias, imprevistos o confusione entre los pasajeros en conexión.

LAP finalizó su comunicado saludando la decisión del Consejo Directivo de Ositrán, que "han retificado el pleno derecho de aplicación de esta tarifa a partir de los servicios brindados por el aeropuerto para este grupo de pasajeros".

El Aeropuerto Jorge Chávez y LAP anunciaron el 7 de diciembre del 2025 como la fecha oficial de inicio de la aplicación del cobro de las tarifas correspondientes a la TUUA para las conexiones internacionales de los vuelos.