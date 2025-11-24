Fiscalía allana universidad tras presunto cobro de coima en examen de admisión

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) allanó la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) tras denuncias que señalaban un presunto cobro de coimas para favorecer a ciertos postulantes en el examen de admisión.

La Fiscalía anticorrupción de Ayacucho allanó la sede central de la universidad en la mencionada región tras recibir una denuncia que alertaba el cobro de coimas en el examen de proceso de admisión 2026-II.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho ejecutó el allanamiento como parte de la investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo relacionado al cobro de dinero para favorecer a ciertos estudiantes.

La indagación fiscal tiene como base las denuncias que indicaban un presunto cobro de coimas para beneficiar irregularmente a postulantes universitarios a través de la manipulación de la hoja óptica de respuestas.

El examen de Admisión 2026-II, bajo la modalidad ordinaria, se desarrolló este domingo 23 de noviembre con la participación de más de 7 mil postulantes.

El examen se dio bajo la supervisión de altos mandos universitarios, apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, se constatará que los resultados de la lista de admitidos no cuenta con cuestionamientos.

Incautación de equipos informáticos

La diligencia fue encabezada por la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani y contó con el trabajo de peritos informáticos del Ministerio Público y personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

El allanamiento contó con la autorización de una orden judicial donde se permitió el ingreso al centro de estudio, el registro y la incautación de diversos bienes relacionado al caso.

Se dio la incautación de equipos y documentos de las oficinas vinculadas al proceso de admisión como la de Admisión e Informática, centro de cómputo, sala de servidores, áreas de revisión, calificación y consolidación del examen de admisión, y ambientes de videovigilancia, entre otros.

Adicionalmente, se dio el decomiso de equipos informáticos, servidores, cartillas ópticas, documentación y dispositivos de comunicación. Otros elementos informáticos ya sean personales o corporativos también fueron intervenidos por presumiblemente contar con información relevante para la investigación.

