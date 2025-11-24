La Victoria: Más de 300 agentes policiales formarán parte del plan de operaciones "Navidad Segura 2025"

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las medidas de seguridad que ha implementado la Policía Nacional del Perú de cara al inicio de la campaña navideña, el jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, presentó el plan de operaciones "Navidad Segura 2025".

Más de 300 agentes policiales

La tarde de este lunes 24 de noviembre, desde el emporio comercial Gamarra, en el distrito de La Victoria, el general Monroy presentó el mencionado plan de operaciones el cual contará con un total de 360 efectivos, 70 motos lineales y 15 vehículos.

Estos tendrán como función realizar el patrullaje integrado en los centros comerciales principales de la capital con el principal objetivo de salvaguardar la seguridad de un millón de personas y preveer cualquier tipo de accidente.

"Esto nos va a permitir controlar los posibles hechos delictivos que se han ido suscitando en el transcurso del tiempo acá en este emporio comercial. La Policía Nacional del Perú está comprometiendo 360 efectivos policiales en forma permanente", manifestío el Gral. PNP Felipe Monroy.

En tal sentido, indicó que de acuerdo a la evaluación que se irá desarrollando se podrá dosificar e incrementar esfuerzos según a los horarios que ya tienen mapeados desde el año pasado.

Adicionalmente, precisó que ya se ha trabajado en "tres rutas seguras" en la que las personas que visiten Gamarra puedan ingresar y salir. De igual manera, resaltó que se encuentra trabajando con el alcalde Rubén Cano y sus funcionarios a fin de brindarle "paz, tranquilidad a la población" en las fiestas de fin de año que se avecinan.

Sobre los atentados dos choferes

Cabe resaltar que, la presencia policial en los centros comerciales limeños se dará en el horario de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

En otro momento, el jefe de la Región Policial de Lima, aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre los dos últimos atentados contra dos choferes del gremio de transportistas señalando que la Policía se encuentra realizando los esfuerzos mayores a fin de coberturar a las empresas formales.

Sin embargo, no se dan abasto para proteger la vida de todos los conductores refiriéndose principalmente a las entidades informales de combis y colectivos que operan en diversas zonas de la capital.

