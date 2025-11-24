Erick Noriega recibió TERRIBLE noticia: Gremio confirmó gravedad de la lesión que sufrió el volante peruano

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Hasta el 2026, Erick Noriega no volverá a tener actividad con el Gremio del Porto Alegre, tras la lesión que sufrió el último sábado ante Botafogo. El equipo del volante de la selección peruana confirmó el alcance de la lesión que sufrió y su regreso se daría dentro de tres o seis meses.

Lesión grave en su tobillo izquierdo

A través de un comunicado en su sitio web oficial, el Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del 'tricolor' dio a conocer que el tobillo izquierdo del mediocentro de 24 años sufrió las consecuencias de una jugada ante el 'fogao'. En la disputa de un balón aéreo, apoyó mal esa parte de su cuerpo y terminó retorciéndose en el suelo.

"El Gremio informa que Erick Noriega fue sometido a exámenes después del último partido del Brasileirao, descartando fractura ósea, pero confirmando ruptura completa de la articulación tibioperonea anteroinferior, además de ruptura parcial de la articulación talofibular anterior del tobillo izquierdo", indica el texto.

La grave noticia que ha recibido Noriega Loret de Mola provocará que en un plazo de seis a 12 semanas no pueda caminar sin ayuda. Sin embargo, la recuperación total de esta afectación tendría un periodo entre tres y seis meses, por lo que no podrá disputar los últimos tres partidos de la Serie A de Brasil.

Como se recuerda, el último sábado por la jornada 34 del Brasileirao, Gremio visitó a Botafogo. En una acción defensiva para el 'tricolor', el volante peruano intentó cubrir al delantero Arthur Cabral, pero al perder la posición, recibió todo el peso del atacante, acabando en el césped y teniendo que ser cambiado de urgencia al minuto 70.

Erick Noriega salió lesionado a los 70' minutos del segundo tiempo, tras una jugada dividida con Arthur Cabral.



Al parecer, sería la rodilla izquierda, al momento de caer. Esperemos novedades sobre el.



📺 L1 MAX#ErickNoriega #Gremio #Botafogo #Brasileirao pic.twitter.com/ojypCZmYHF — Luis Espino Risco (@LuiEspinoRisco) November 23, 2025

La campaña de Noriega con Gremio

Desde su arribo a Porto Alegre, el volante, utilizado habitualmente como central por el entrenador Mario Menezes, se ha convertido en un titular casi inamovible. Debutó en el empate a un gol ante Flamengo por la fecha 22 y salvo ante Vasco da Gama (convocado a la selección), ha participado de 14 compromisos.

Ha contabilizado 1186 minutos con el 'tricolor', sin lograr convertir goles y sumando tres tarjetas amarillas. Su actuación más baja estuvo en el clásico ante Inter, al cometer dos penales en un mismo encuentro.

