Mujer pierde su trabajo por tomar café en horario laboral: la Justicia falló a favor de la empresa

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer perdió su trabajo por tomar un café por 10 minutos durante su horario laboral. El caso se volvió viral luego de que se revelara que la Justicia falló a favor de la empresa, avalando el despido por "robo de tiempo".

Tomó café por 10 minutos y fue despedida del trabajo

Un inesperado fallo judicial en Alemania generó el debate en las redes sociales. Según se reveló, una mujer que trabajaba como limpiadora abandonó su puesto para cruzar la calle y entrar a una cafetería. Aunque su ausencia duró al menos 10 minutos, la empresa decidió despedirla.

De acuerdo al medio digital t-online, la pausa de la mujer para tomar el café se hizo sin cerrar sesión ni registrar en el sistema su descanso. Se reveló que el empleador emitió dos avisos de finalización del contrato como medida de precaución, además del plazo de preaviso estándar.

Al considerar injustificado su despido, la mujer decidió apelar ante la Justicia. Sin embargo, el resultado no fue lo que esperaba, pues bien, el Tribunal Laboral Regional en Alemania, falló a favor de la empresa al considerar que la mujer había abusado de la confianza de su jefe al no registrar sus descansos como estipula el reglamento.

Apeló a la Justicia, pero este falló a favor de la empresa

El caso fue identificado con el número 13 Sa 1007/22. Durante el proceso judicial, uno de los aspectos más importantes fue la manera en que la mujer había registrado sus horas de trabajo y las explicaciones que ofreció cuando sus superiores le preguntaron por sus ausencias: negó haberse ausentado de su puesto.

No obstante, cambió su versión cuando la empresa presentó imágenes que demostraban que había abandonado su trabajo para ir a tomar un café fuera de la empresa, así sea solo por 10 minutos. Para los magistrados, esta conducta representó un incumplimiento grave de sus obligaciones.

Asimismo, la Justicia calificó el accionar de la mujer como una ruptura de la confianza necesaria para mantener la relación laboral, habiendo un motivo totalmente justificable para su despido, pues existía lo que se denomina "robo de tiempo deliberado".

La historia de esta mujer alemana deja una importante lección sobre las obligaciones dentro del entorno laboral. Pues bien, según se reveló no registró su pausa ni informó a la empresa para ir a tomar café en su horario de trabajo, incluso, al ser consultada sobre el tema negó haber descansado hasta que sacaron imágenes que probaban lo contrario lo que generó su despido.