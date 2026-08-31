Secuestro y masacre en Trujillo: jefe policial asegura que ha realizado capturas tras violento crimen

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, anunció este lunes 31 de agosto, la captura de los presuntos responsables del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.

A más de 24 horas del violento hecho de violencia, el atentado contra Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de la víctima, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez, podría empezar a encontrar justicia, en medio de la conmoción de la ciudad y principalmente de sus deudos.

Caso estaría por esclarecerse en las próximas horas

En diálogo con los medios de comunicación desde Trujillo, la máxima autoridad policial de la región destacó que han realizado importantes capturas. En ese sentido, indicó que se encuentran realizando las diligencias de ley correspondientes y que en dos horas podrían darse los esperados anuncios.

"El caso está muy avanzado, las cosas se están esclareciendo, vamos a hacer una pequeña diligencia, pero sí está previsto informar a todos los medios de comunicación y la ciudadanía, les suplico que me den dos horas para terminar. Ya se han hecho capturados, se esclarecieron los hechos", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La Región Policial de La Libertad informó que realizó capturas de sujetos que estarían vinculados al secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el... pic.twitter.com/o3ImFxALQQ — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

En la previa, Espinoza Cuestas aseveró que habían intensificado los trabajos de manera inmediata para dar con el paradero de los delincuentes y, por supuesto, del empresario minero que opera en la provincia de Pataz.

"Lo que siempre decimos: ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, lo más cercano, los vamos a capturar y los vamos a abatir, así como han utilizado la fuerza, la Policía igual manera utilizará la fuerza letal", prometió.

Planificación del secuestro venía desde hace tres meses

En conferencia de prensa brindada el domingo 30 de agosto, el jefe de la Región Policial de La Libertad mencionó que el ataque criminal no es un hecho aislado, puesto que, según Inteligencia, desde hace tres meses aproximadamente se sabía de la posibilidad del secuestro. Pese a tener indicios de lo que finalmente terminó ocurriendo, Ricardo Espinoza Cuestas sostuvo que advirtieron a las posibles víctimas, a fin de que adopten las medidas de seguridad del caso.

Asimismo, según su hipótesis, el hecho de violencia obedece a la necesidad de recaudar dinero por parte de "Los Pulpos" para seguir operando ilícitamente contra los principales empresarios de la ciudad, tras la captura de Andy Quispe Cruz.

Cabe precisar que, con el pasar de las horas fueron encontradas las prendas policiales que utilizaron los delincuentes, situación que pone en alerta máxima a los ciudadanos, porque ya no saben distinguir de un policía o delincuente al momento de una intervención en la vía pública.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, llegó a tempranas horas de este lunes a La Libertad para atender el caso, junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado.