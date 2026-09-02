Caso 'Los Pulpos' en Trujillo: Familiares de detenidos por cuádruple crimen piden recreación de los hechos

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares de los detenidos implicados en el crimen de Trujillo, donde murieron 4 personas y un empresario minero fue secuestrado, exigen justicia y piden una investigación con mayor profundidad desde la comisaría donde se encuentran detenidos, en las instalaciones se encuentra el General PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Reclamos de los familiares e intervención en el inmueble

Las familias manifestaron su disconformidad con los operativos realizados por las fuerzas del orden e insistieron en que los imputados no tienen vinculación con las actividades delictivas de la zona. Ante la dependencia policial donde permanece el General Víctor Revoredo, los allegados exigieron la reconstrucción de los hechos para verificar las circunstancias del arresto.

Durante las protestas fuera de la sede institucional, los parientes cuestionaron el procedimiento de allanamiento llevado a cabo por la policía en sus viviendas. La madre de César Iván García Rivera, uno de los cinco detenidos, pidió justicia por su hijo y cuestionó el ingreso de los efectivos a su domicilio. "Nosotros hemos estado descansando en mi casa con mis hijos, mis nietos y entonces vienen y se meten sin permiso, sin una orden para que entren en mi casa", detalló.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Los familiares de los cinco jóvenes detenidos por el crimen ocurrido en Trujillo exigen una investigación transparente para demostrar su presunta inocencia. Los allegados sostienen que las características físicas de los capturados no coinciden... pic.twitter.com/rqLdIIOijq — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

"Justicia que se le haga a mi hijo, no se puede quedar impune. Lo que están haciendo a mi hijo está mal, no le pueden hacer esa cosa. Otros les pagan a ellos y ¿quién paga el pato? Mi hijo, mi hijo está adentro... Él no tiene cascos, ropas, armas, no tiene esas cosas. No me gusta que haya en mi casa eso de ahí", indicó.

Antecedentes del ataque y secuestro del empresario minero por 'Los Pulpos'

El reciente secuestro y asesinato múltiple que sacudió Trujillo expuso nuevamente el sello criminal de 'Los Pulpos'. Este crimen donde el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado y cuatro de sus compañeros ultimados a sangre fría generó conmoción en la libertad y movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional.

De acuerdo con los videos del momento exacto del ataque, la madrugada del domingo 30 agosto, Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz, se encontraba a bordo de su vehículo junto a su pareja, una amiga y dos guardaespaldas en la avenida Húsares de Junín en pleno centro de Trujillo.

Aproximadamente a las 3:00 a.m. un vehículo similar a los usados en operaciones policiales apareció detrás del auto del empresario. De este vehículo descendieron cuatro sujetos armados con fusiles de asaltos y portando chalecos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), simulando un operativo oficial.

Los atacantes apuntaron a Lara Tantaquilla, le colocaron las esposas y se lo llevaron mientras que uno de los criminales se quedó con los acompañantes del empresario y les disparó matándolos en el acto. En ese sentido, 'Los Pulpos' continúan bajo el escrutinio de las autoridades policiales y fiscales, mientras las investigaciones buscan esclarecer la responsabilidad de los cinco capturados y determinar si existió participación directa en la ejecución del ataque armado.